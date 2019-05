Denis Dosio show a Pomeriggio 5 | spogliarello per le fan viziatine

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Luana Rosatoè uno degli influencer più gettonati tra le ragazzine e Barbara d'Urso lo ha invitato a5, dove il giovane di Forlì ha deliziato le "" con unoBarbara d’Urso ha deciso di regalare ai suoi telespettatori unoche ha fatto non poco scalpore: lodiin diretta a5 per tutte quelle fan che l’influencer ha soprannominato “”. Il giovane, popolarissimo sul web dove vanta più di 200mila follower, ha origini italo brasiliane, ma vive a Forlì dove studia ragioneria. Divenuto noto per il suo fisico statuario e per i messaggi che invia quotidianamente alle sue follower – le “sue” -è sbarcato in tv, nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, che non è rimasta indifferente di fronte a questa nuova star del web. “Vizio anche te!”, ha fatto saperealla ...

trash_italiano : Ma cosa ne pensa Denis Dosio di Mark Caltagirone? - trash_italiano : ?????? Barbara d'Urso viziata da Denis Dosio ?????? #Pomeriggio5 - hheartyou : RT @conrrrad: oggi c’è denis dosio dalla d’urso e non so se dire per colpa o per merito nostro perché se ha raggiunto la popolarità che ha… -