TelevideoRai101 : Borsa,Tokyo apre in ribasso dello 0,73% - InvestingItalia : #Borsa: Tokyo, apertura in ribasso - -

Ladiavvia gli scambi all' insegna della cautela nell'ultima seduta della settimana, in attesa della pubblicazione dei dati dal mercato manifatturiero in Cina, nel corso della mattinata, e l'assenza di un accordo sul commercio internazionale tra Pechino e Washington. Il Nikkei cede lo 0,73% a quota 20.789,55, perdendo 152 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza leggermente sul dollaro a 109,30 e a un valore di 121,70 sull'euro.(Di venerdì 31 maggio 2019)