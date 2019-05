U&D | dopo il ' no' di Andrea | Klaudia in lacrime commuove tutti | ' Qui sono cresciuta'

U&D - scelta della Nasti : duro sfogo e lacrime per Luca dopo il 'no' della tronista : Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 la scelta di Angela Nasti, la quale a sorpresa ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Alessio Campoli. L'altro corteggiatore Luca Daffrè ha dovuto fare i conti con il rifiuto della tronista e, sebbene in puntata abbia mantenuto un certo autocontrollo, dietro le quinte del programma di Maria De Filippi il giovane si è lasciato andare ad un amaro sfogo con tanto di lacrime. Il video di quanto ...

Gossip U&D - Luca Daffrè in lacrime dopo il rifiuto di Angela : 'Sono stato screditato' : Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la prima scelta ufficiale di questa seconda parte della stagione di Uomini e donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La prima a congedarsi dal pubblico che segue la trasmissione pomeridiana è stata la bella Angela Nasti, la quale ieri pomeriggio ha coronato il suo sogno d'amore sbaragliando un po' le carte in tavola e tutti i pronostici che erano stati fatti alla vigilia

U&D - le parole di Daffrè ad Angela Nasti dopo la scelta : 'Ti auguro tanta felicità' : Il percorso di Angela Nasti sul Trono Classico di Uomini e Donne, si è concluso con la messa in onda della fatidica scelta. Nonostante Luca Daffrè non sia stato il prescelto, ha riservato delle belle parole alla tronista. Uomini e Donne, Angela sceglie Alessio: Luca nonostante tutto le augura il meglio Angela Nasti al momento di affrontare i due corteggiatori, è apparsa piuttosto commossa. Nelle scorse ore anche Chiara Nasti aveva riferito lo

U&D - trono classico : dopo la scelta della Nasti tocca ad Andrea domani 30 maggio : Si è conclusa solo pochi minuti fa la diretta di Uomini e donne dedicata alla scelta della tronista Angela Nasti, la quale, a sorpresa, ha deciso di uscire dal programma con Alessio Campoli. Niente da fare dunque per il favorito della vigilia Luca Daffrè il quale, deluso, ha dovuto abbandonare lo studio. Emozioni per la neo coppia che si è ritrovata a ballare sotto la cascata di petali rossi, tra gli applausi del pubblico di Maria De Filippi e

U&D - Rocco ha un nuovo amore dopo l'uscita dal programma (RUMORS) : Rocco Fredella, dopo essere uscito dal programma Uomini e Donne, ha incontrato l'amore. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani é stato bersagliato sui social da molteplici critiche per essersi fidanzato subito dopo essere uscito dalla trasmissione di Maria De Filippi. Fredella ha salutato lo studio di Canale 5, lamentando di aver avuto anche problemi lavorativi. La conoscenza con la Galgani non è andata oltre per volontà di quest'ultima che non ha

U&D - spoiler puntata del 20 maggio : Armando abbandona dopo la lite furiosa con Barbara : Oggi, 20 maggio, torna su Canale 5 a partire dalle 14:45 un nuovo appuntamento con Uomini e donne dedicato, come ogni inizio settimana, al trono over. Nello studio di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni riportate sui profili ufficiali del programma, assisteremo ad una violenta lite tra Barbara e Armando che si concluderà con l'abbandono del programma da parte del cavaliere napoletano. Da quanto si apprende inoltre, ad inizio puntata vi

U&D - Roberta Di Padua si sfoga sui social dopo le accuse : 'Faccio quello che sento' : Durante l'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne, si è verificato un inaspettato colpo di scena che ha visto protagonista Roberta Di Padua. La dama infatti, si è intromessa tra Stefano Torrese e Pamela Barretta, ospiti in trasmissione per raccontare come stava proseguendo la loro storia fuori dallo studio di Maria De Filippi. La coppia ha improvvisamente cominciato a litigare furiosamente dopo che la Di Padua ha rivelato che

U&D - Fredella dopo l'abbandono si scaglia contro la Galgani : 'Mi ha distrutto' : In una recente intervista a U&D Magazine, Rocco Fredella ha voluto spiegare i motivi che l'hanno spinto ad abbandonare il trono over di Uomini e donne, rivelando le sue difficoltà economiche seguite alla perdita del lavoro. Questo fatto, unito alla consapevolezza di non riuscire a trovare il vero amore all'interno del programma, lo hanno indotto a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi. Nel corso dell'intervista, Fredella è tornato a

Anticipazioni U&D : Pamela lancia un gioiello su Torrese dopo aver letto sms compromettenti : La storia d'amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese sarebbe finita anche per l'intromissione di Roberta Di Padua: è questa l'indiscrezione che arriva dall'ultima puntata di Uomini e Donne che è stata registrata. Le Anticipazioni del web sulla registrazione dell'8 maggio, infatti, fanno sapere che la dama ha fatto leggere alla 'collega' gli sms compromettenti che si è scambiata con il suo fidanzato quando erano già una coppia: la pugliese, in

U&D - Manuel Galiano minacciato di morte dopo uno scontro social con Giulio Raselli : Giulia Cavaglia, anche se è ad un passo dalla scelta finale, sembra essere piuttosto combattuta. La tronista è molto attratta da Manuel Galiano, ma allo stesso tempo si trova bene anche con Giulio Raselli. La bella torinese vede in entrambi i suoi corteggiatori le caratteristiche dell'uomo ideale. I due corteggiatori di Uomini e Donne nelle scorse ore si sono resi protagonisti di un duro scontro sui social e Galiano sembra aver avuto la

U&D - spoiler puntata odierna : Roberta lascia il trono over dopo il rifiuto di Armando : Oggi 7 maggio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over, dove scopriremo tutte le novità riguardanti dame e cavalieri. dopo l'abbandono di Rocco, avvenuto nel corso della puntata trasmessa ieri pomeriggio, altri due protagonisti sono pronti a lasciare il parterre di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News infatti, veniamo a sapere che

Simona Bosio dopo l'abbandono da U&D si sfoga : 'Io e Stefano Pastore non siamo fidanzati' : Stefano Pastore nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne è stato più volte al centro dell'attenzione, accusato da diverse dame di essere falso. Il cavaliere ha avuto la possibilità di uscire con Gemma Galgani, Simona Bosio e con Barbara De Santi. Le uscite con le tre donne sono andate male e Barbara, in particolare, lo ha accusato di essere interessato alle telecamere e non a trovare l'amore. Gianni Sperti ha fomentato i dubbi,

U&D spoiler : Michele abbandona lo studio dopo un furioso litigio con Armando : Nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne avvenuta lo scorso 24 aprile è successo un po' di tutto, come ci riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il vicolo delle news'. Nello studio di Maria De Filippi, dopo una lite iniziale tra Tina e Gemma, sono Armando e Michele ad infiammare il parterre con una violenta discussione che li ha portati quasi alle mani. Il tutto a causa di alcuni messaggi abbastanza spinti inviati da

U&D : Flavio interrompe la conoscenza con Giulia dopo le accuse della tronista : Il 24 aprile, dopo la pausa per le vacanze pasquali, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Durante l'ultimo appuntamento con il dating di Canale 5, Giulia Cavaglià ha sollevato una pesante accusa nei confronti del suo corteggiatore Flavio Barattucci. Stando al racconto della tronista torinese, il suo corteggiatore durante le esterne non si intratterrebbe mai più del dovuto. Il motivo sarebbe legato allo scarso interesse da parte