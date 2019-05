Pallanuoto | World League 2019 | le convocate del Setterosa In palio un pass per Tokyo 2020

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : il calendario ufficiale. Tutti gli incontri dell’Italia : Si avvicina la Super Final della World League di Pallanuoto femminile: dal 4 al 9 giugno a Budapest otto Nazionali si daranno battaglia per staccare il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alla vincitrice della manifestazione. L’Italia è nel Girone A con Olanda, Australia e Cina, mentre gli Stati Uniti, grandi favoriti della vigilia, saranno inseriti nel Girone B con Russia, Canada ed Ungheria. Di seguito la composizione ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Obiettivo World League per il Setterosa : Si svolgerà ad Ostia dal 28 al 30 aprile il collegiale che farà scattare la preparazione del Setterosa per la Super Final di World League: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile mantiene il gruppo delle 15 ragazze che hanno conquistato la qualificazione attraverso la Final Six di Europa Cup, con quattro innesti. Fabio Conti convoca tutto il gruppo di atlete visto all’opera a Torino e fa ritornare le due millennials Lucrezia Cergol e ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : le pagelle del Settebello. Gli azzurri mancano il pass per la World League : L’Italia si classifica quarta nell’Europa Cup di Pallanuoto e manca l’accesso alla Super Final di World League, riservata alle prime tre (più la Serbia), manifestazione che metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e che quindi il Settebello dovrà guardare da casa. Di seguito le pagelle dei 13 atleti impiegati dal CT Sandro Campagna: Francesco De Michelis (Roma Nuoto): 7. Nella gara con la Russia entra in un ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Spagna 7-9. Il Settebello non andrà alla Super Final di World League : Il Settebello non andrà alla Super Final di World League: questo è il verdetto maturato a Zagabria, nella Finale per il terzo posto dell’Europa Cup di Pallanuoto, dove l’Italia esce sconfitta per 7-9 per mano della Spagna. Sarebbe stato importante vincere, dato che a Belgrado a giugno verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel primo quarto parte bene l’Italia con la rete di Aicardi, ma la Spagna ...

LIVE Italia-Spagna Pallanuoto - Finale 3° posto Europa Cup 2019 in DIRETTA : 7-9. Il Settebello manca l’accesso alla Super Final di World League : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per la Finale per il 3° posto della Final Eight dell’Europa Cup maschile, che si concluderà a Zagabria, in Croazia, oggi, domenica 7 aprile: alle ore 18.30 il Settebello sfiderà gli iberici per un posto sul podio e non solo. Oltre alle Finaliste, Ungheria e Croazia, infatti, anche la terza classificata si qualificherà alla Super Final di World League, ...

LIVE Italia-Spagna Pallanuoto - Finale 3° posto Europa Cup 2019 in DIRETTA : 3-3 a metà gara. Il Settebello si gioca l’accesso alla Super Final di World League contro gli iberici : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per la Finale per il 3° posto della Final Eight dell’Europa Cup maschile, che si concluderà a Zagabria, in Croazia, oggi, domenica 7 aprile: alle ore 18.30 il Settebello sfiderà gli iberici per un posto sul podio e non solo. Oltre alle Finaliste, Ungheria e Croazia, infatti, anche la terza classificata si qualificherà alla Super Final di World League, ...

LIVE Italia-Spagna Pallanuoto - Finale 3° posto Europa Cup 2019 in DIRETTA : il Settebello si gioca l’accesso alla Super Final di World League contro gli iberici : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per la Finale per il 3° posto della Final Eight dell’Europa Cup maschile, che si concluderà a Zagabria, in Croazia, oggi, domenica 7 aprile: alle ore 18.30 il Settebello sfiderà gli iberici per un posto sul podio e non solo. Oltre alle Finaliste, Ungheria e Croazia, infatti, anche la terza classificata si qualificherà alla Super Final di World League, ...

Pallanuoto - finale 3° posto Europa Cup : Italia-Spagna vale la Super Final di World League : Una partita che non ha bisogno di presentazioni quella delle ore 18.30 tra Italia e Spagna, valida per la Finale per il terzo posto dell’Europa Cup di Pallanuoto: guai a chiamarla Finalina, in palio c’è l’ottavo ed ultimo pass per la Super Final di World League, competizione che a giugno metterà a disposizione della vincitrice il primo pass per Tokyo 2020. Ironia della sorte, si affronteranno le due formazioni che ad Ostia ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Spagna-Croazia 9-12. Il Settebello affronterà gli iberici per un posto nella Super Final di World League : La Croazia allunga nell’ultimo quarto e a Zagabria batte per 12-9 la Spagna nella seconda semiFinale dell’Europa Cup di Pallanuoto: domani i padroni di casa affronteranno nella Finalissima l’Ungheria, che oggi ha Superato 12-11 l’Italia. Magiari e balcanici conquistano il pass per la Super Final di World League, mentre l’ultimo posto se lo contenderanno azzurri ed iberici. TABELLINO Spagna-Croazia 9-12 Spagna: ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia 12-11. Settebello sconfitto nel finale - rinviata la qualificazione alla Super Final di World League : L’Italia esce sconfitta al termine di una semiFinale di Europa Cup di Pallanuoto tiratissima contro l’Ungheria, con la selezione magiara che si impone per 12-11 siglando la rete decisiva a 58″ dal termine. Il Settebello si giocherà domani, contro la perdente di Croazia-Spagna, l’ultimo posto per la Super Final di World League. Nel primo quarto parte bene l’Italia, avanti con la rete in Superiorità di Aicardi, ma ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia - semifinale con pass per la Super Final di World League : Archiviati i quarti di Finale di ieri, oggi sarà la volta delle semiFinali per quanto riguarda la Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile, che proseguirà a Zagabria, in Croazia, fino a domani: l’Italia, che ieri ha sconfitto la Russia per 11-9, sfiderà alle ore 18.30 l’Ungheria, che ha Superato il Montenegro per 11-7. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Belgrado, in ...

LIVE Italia-Russia Pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : il Settebello vuole semifinale e qualificazione alla World League : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Russia, valida per i quarti di finale della Final Eight dell’Europa Cup maschile, che si svolgerà a Zagabria, in Croazia, fino a domenica 7 aprile: alle ore 18.30 il Settebello inizierà la sua corsa verso il trofeo continentale. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Belgrado, in Serbia, dal 18 al 23 giugno: i serbi ...

Pallanuoto - Final Europa Cup Zagabria 2019 : domani Italia-Russia. Arriverà già il pass per la World League? : domani scatterà la Final Eight dell’Europa Cup maschile, che si svolgerà a Zagabria, in Croazia, fino a domenica 7 aprile: si inizierà con i quarti di Finale, che alle ore 18.30 vedranno in acqua per un posto in semiFinale Italia e Russia, con in palio un posto in semiFinale. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Belgrado, in Serbia, dal 18 al 23 giugno: i serbi perciò sono già qualificati e ...

Pallanuoto : le particolari “pettorine” del Settebello. La spiegazione di Melchiorri a WpdWorld : Un insolito particolare per quanto riguarda il Settebello nell’ultima uscita prima della fase finale di Europa Cup che vedrà protagonista la nazionale tricolore in terra croata a Zagabria. Gli azzurri (non tutti), impegnati in amichevole con la Spagna ad Ostia, hanno sfoggiato delle pettorine per valutare le performance atletiche e tecniche in vista anche del cambio di regolamento. Davvero molto interessante sotto questo punto di vista ...