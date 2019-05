Nasce a Bologna RAMS | la Rete IRCCS per la ricerca e la cura delle patologie ortopediche

A Bologna Nasce Forum sui cambiamenti climatici : Promuovere sul territorio iniziative e progetti di mitigazione e adattamento per contrastare il ‘climate change’. E’ la sfida lanciata a Bologna, nella giornata in cui centinaia di studenti sono scesi in piazza per il clima e per l’ambiente, dal nuovo Forum permanente sui cambiamenti climatici che si e’ insediato oggi nella cornice del Green Social Festival, la manifestazione che promuove il vivere sostenibile e la ...

Bologna - la dimettono dall'ospedale poi sua figlia Nasce morta : Viene dimessa dall'ospedale in mattinata, poi la sera si sente di nuovo male e perde la propria figlia. Questa la tragedia a Bologna, dove una donna - giunta alla fine della gravidanza - ha dato alla luce una bimba morta. È successo giovedì scorso, al Policlinico Sant'Orsola. La 38enne era stata ricoverata il 5 aprile mentre si trovava alla 34esima settimana di gravidanza. La sua pressione era molto alta e, proprio per questo, c'era bisogno di ...

