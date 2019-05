M5S | Rousseau «assolve» Di Maio | capo politico con l' 80% dei voti

M5S : Di Maio confermato capo politico su Rousseau con l'80% : Luigi Di Maio è stato confermato capo politico di M5S con l'80% delle preferenze. A dire sì alla conferma sono stati 44.849 votanti. In 11.278 hanno invece votato contro. "Oggi su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle della storia di democrazia diretta del Movimento 5 stelle. E non per il risultato uscito fuori dalle 'urne', che ha confermato Luigi Di Maio come capo politico con l'80% dei consensi, ...

Salvini : “Rousseau? Attesa bizzarra - Lega non ha tempo da perdere”. E sfida M5S : “Stop a codice Appalti per due anni” : “Sono ottimista, spero in una marea di sì per Di Maio su Rousseau, così si può continuare ad andare avanti”. Così ha rivendicato, con tono sarcastico, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza in Senato, in merito al voto degli iscritti M5s per confermare o meno lo stesso Di Maio come ‘capo politico’ del M5s. “O si torna a lavorare, o la Lega non ha tempo da perdere. Sto con rispetto aspettando la decisione su ...

Philippe Lamberts (Verdi europei) : "Rousseau è autocrazia : no a un gruppo con M5S" : “Quando fanno i loro referendum interni, non possono controllarne i dati. Casaleggio non glieli fa vedere. Questa non è democrazia. Quando il processo non è verificabile, mi dispiace: non è democrazia. La puoi chiamare democrazia diretta: io la chiamo autocrazia”. Ma le critiche a Rousseau - che oggi tra l’altro ospiterà un’altra votazione, stavolta sul destino del capo politico Luigi Di Maio - ...

Al via la votazione su Rousseau : “Confermi Di Maio come capo politico M5S?" : Tutti gli iscritti al Movimento 5 stelle abilitati ad accedere alla piattaforma Rousseau sono chiamati a decidere sulla carica di capo politico affidata a Luigi Di Maio. La domanda a cui rispondere è la seguente: “Confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 stelle? Le votazioni sono aperte dalle ore 10 alle ore 20. Buon voto a tutti”. La notte appena trascorsa ha visto i 5 stelle riuniti in Assemblea per ...

CAOS M5S/ Voto su Rousseau - Ue - poltrone : la strategia di Casaleggio e Di Maio : Oggi gli iscritti voteranno sulla piattaforma Rousseau se confermare o meno Di Maio leader del Movimento. Una prassi che ratifica decisioni prese dall'alto

Governo - Salvini : “Di Maio delegittimato dal voto su Rousseau? Si esprimano iscritti M5S. Mi interessa lavorare” : In attesa che il M5s decida se confermare Luigi Di Maio come capo politico con il voto su Rousseau degli iscritti, dopo la sconfitta alle Europee, è il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini a rivendicare: “Governo appeso alla decisione su Di Maio su Rousseau? In democrazia se i 5 Stelle vogliono sentire la base…Di Maio delegittimato dal voto sarebbe un problema per il Governo? Lasciamo scegliere gli iscritti del ...

Di Maio : iscritti M5S votino su mio ruolo di capo politico. Grillo : devi restare. Domani consultazione su Rousseau - poi vertice di governo : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

M5S - Di Maio : 'Rousseau decida mio futuro - non credevo che lavorare tanto fosse una colpa' : In seguito all'indubbia disfatta subita alle elezioni europee, il leader pentastellato Luigi Di Maio decide di sottoporsi al voto della piattaforma Rousseau, poiché vuole capire se ha ancora la fiducia del Movimento. Nel suo lungo intervento spiega quindi le motivazioni dietro questa decisione, ma non nasconde la forte delusione: "Non credevo che lavorare tanto fosse una colpa." Voto online per confermare la fiducia a Di Maio Le elezioni europee ...

M5S a pezzi - Di Maio chiede un voto di conferma : domani urne aperte su Rousseau : A due giorni dalla disfatta alle europee le crepe nel M5S si aprono l’una dopo l’altra. Costringendo Luigi Di Maio a un supplemento di riflessione sul suo ruolo di capo politico e a un nuovo vertice ristretto ai fedelissimi (i capigruppo D’Uva e Patuanelli, i ministri Fraccaro e Bonafede). Paragone annuncia le sue dimissioni. Direttorio da votare sulla piattaforma Rousseau...