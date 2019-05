L’agopuntura per i cani

dilei

(Di giovedì 30 maggio 2019) Per la salute ed il benessere, così come per l’uomo, anche ivengono sottoposti alle cure delle medicine non convenzionali (Agopuntura, Fitoterapia, Omeopatia, Terapie Manuali). E’ l’argomento di oggi. Ci occupiamo di agopuntura, con il supporto della Dottoressa Barbara Bellomo, medico veterinario, esperta in agopuntura e coordinatrice scientifica della Società Italiana di Agopuntura Veterinaria (SIAV). La dottoressa Bellomo con uno dei suoi pazientiè nata in parallelo con la Medicina Tradizionale Cinese (MTC) quindi come essa ha una storia millenaria, ma la sua efficacia è oggi sostenuta da studi clinici e dalle moderne conoscenze scientifiche, riconosciuta dall’Organismo Mondiale della Sanità.per iviene impiegata per la prevenzione e cura delle malattie, ma anche per mantenere il benessere dell’animale. Tra le patologie che possiamo trattare ...

danyanais : Posso dire che l’idea di dormire con un aghetto ficcato nel lobo dell’orecchio, per quanto piccolo, mi inquieta un… - gnaojones : @Moonlightshad1 Il fuoco amico un po' come il tabagismo, un brutto vizio difficile a perdersi. Hai provato l'agopun… -