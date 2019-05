La dipendenza da videogiochi è una malattia

La dipendenza da videogiochi è stata ufficialmente riconosciuta come malattia : Anche la passione per i videogiochi, quando degenera in dipendenza, può trasformarsi in una vera e propria malattia. A riconoscerlo al termine di un'assemblea ufficiale è stata la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha deciso di includere il cosiddetto Gaming Disorder nella lista delle patologie riconosciute dalla comunità medico-scientifica. Già, ma quando esattamente il videogame rischia di ...

Gaming disorder - l'allarme dipendenza da videogiochi : "Bambini o ragazzi che arrivano a gesti di violenza". Ecco alcuni casi estremi : Si sa che tutti i nati dopo il 1980, i millenials, sono nati e spesso continuano a vivere, pensare, agire, giocando o come se stessero giocando a un videogame. C'è l'annosa disputa: i giochi elettronici violenti stimolano alla violenza? E anche quelli normali non ...

L'Oms inserisce la dipendenza dai Videogiochi tra le nuove malattie : Durante la World Health Assembly tenuta a Ginevra è stata ufficialmente inserito, dai 194 membri delL'Oms, il Gaming Disorder tra le nuove malattie del mondo moderno. Questa verrà inserita definitivamente nel ICD-11 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) a partire dal 1 gennaio 2022. Cos'è il Gaming Disorder o dipendenza dai Videogiochi? Sempre esistito già dall'avvento delle prime piattaforme di ...

La dipendenza da videogiochi ora è ufficialmente una malattia per l'OMS : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato ufficialmente la dipendenza da videogiochi come una vera e propria malattia, definendone i criteri con cui la si può diagnosticare.La decisione era stata annunciata già a giugno dello scorso anno, ma solo ora l'undicesima revisione del testo dell'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems è stata redatta, con le modifiche che entreranno ufficialmente in ...

Ora la dipendenza da videogiochi è una vera e propria malattia - lo dice l’OMS : Ora è ufficiale, la dipendenza da videogiochi è una vera e propria malattia. Lo ha stabilito l'Ordine Mondiale della Sanità (OMS), nel corso della 72ª World Health Assembly. Come riportato sulle pagine del sito Game Industry, i 194 membri si sono dichiarati, sentenziando una decisione storica per l'intero medium in poligoni e pixel. E che, per certi versi, cambia definitivamente la sua stessa percezione da parte del grande pubblico. Già un ...

L'Organizzazione Mondiale della Sanità deciderà questa settimana se la dipendenza da videogiochi diventerà un disturbo ufficialmente riconosciuto : I membri delL'Organizzazione Mondiale della Sanità decideranno questa settimana se la dipendenza da videogiochi diventerà un disturbo ufficialmente riconosciuto, riporta Eurogamer.net.L'undicesima iterazione della Classificazione Internazionale delle Malattie - comunemente nota come ICD-11 - includeva "disturbo da gioco" per la prima volta l'anno scorso, quando era incluso nella bozza del documento. Nonostante un significativo respingimento da ...