Israele | Netanyahu balla sul Titanic e gioca la carta della disperazione

Israele torna alle urne a settembre - Knesset vota scioglimento. Brutta aria per Netanyahu : La Knesset ha approvato a maggioranza il proprio scioglimento e in Israele ci saranno nuove elezioni il 17 settembre. Il parlamento israeliano ha deciso di sciogliersi dopo che il premier Benjamin Netanyahu non è riuscito a creare un nuovo governo. Una votazione che porta in automatico a una nuova consultazione elettorale, la seconda di quest'anno dopo quella del 9 aprile. Dopo un confronto di oltre 12 ore, i parlamentari israeliani hanno ...

Israele verso nuove elezioni : Netanyahu entro mezzanotte deve trovare 61 voti - che per ora non ci sono : “Negoziare non significa dover sottostare ai ricatti. Chi sta esercitando questa pratica se ne assumerà la responsabilità di fronte al Paese”. Nel giorno più lungo per Benjamin Netanyahu, così dichiara ad HuffPost Yuval Steinitz, tra i ministri più vicini al premier. Steinitz non dà un volto e un nome a quel “chi”, ma tutti, in Israele, sanno che quel “chi” ricattatore ...

A sei settimane dal voto - Israele rischia ritorno alle urne. Netanyahu ha poche ore per formare nuovo governo : Benjamin Netanyahu si è dichiarato vincitore delle elezioni israeliane di aprile, ma la vittoria gli sta sfuggendo dalle mani, mentre, a poche ore dal termine entro il quale deve trovare un'intesa per formare un nuovo governo, il suo alleato tradizionale continua a negargli l'appoggio e le elezioni anticipate sembrano sempre più vicine. L'uomo al centro della crisi è l'ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman, che non vuole mollare il punto ...

Israele E PALESTINA/ L'arroganza di Netanyahu ora preoccupa i militari : Vertici militari israeliani in congedo si oppongono all'annessione della Cisgiordania ventilata da Netanyahu e sostenuta dall'estrema destra

Gaza-Israele : Hamas lancia 430 razzi. Salvini : "Tutta la mia solidarietà a Netanyahu" : Risuonano di continuo le sirene di allarme nelle zone israeliane che si trovano intorno alla Striscia di Gaza, perché nella notte Hamas ha lanciato 180 razzi, portando a 430 il numero di razzi sganciati da ieri. Si contano per ora almeno otto vittime, sette palestinesi e un israeliano, un uomo di 58 anni, morto mentre era all'ingresso della sua abitazione ad Ashkelon. Questa è la prima vittima israeliana da quando sono ...

Gaza-Israele : Hamas lancia 430 razzi<br> Salvini : "Tutta la mia solidarietà a Netanyahu" : PROSEGUI LA LETTURAGaza-Israele: Hamas lancia 430 razzi Salvini: "Tutta la mia solidarietà a Netanyahu" é stato pubblicato su Polisblog.it alle 09:45 di Sunday 05 May 2019

Israele - Rivlin affida a Netanyahu l'incarico di formare il governo : Nel giorno in cui è stato scelto da Time come uno dei 100 personaggi più influenti al mondo, Benyamin Netanyahu ha ricevuto dal Capo dello Stato Reuven Rivlin l'incarico di formare il nuovo governo di Israele. 'Sono emozionato come la prima volta', ha ammesso Netanyahu. 'Mi metterò ...

Israele - Rivlin affida a Netanyahu l'incarico di formare il governo : Ha invece risparmiato Livni, una delle ultime figure politiche israeliane che si battono ancora per la formula dei due Stati,, essendo uscita per il momento dalla politica attiva. Netanyahu ha ...

Benny Gantz - principale avversario di Netanyahu alle elezioni in Israele - ha ammesso la sconfitta : Benny Gantz, il principale avversario di Benjamin Netanyahu alle elezioni generali in Israele, ha ammesso mercoledì sera la sconfitta, confermando quindi la vittoria dell’alleanza guidata da Netanyahu e dal suo partito, Likud. Gantz, ex capo dell’esercito israeliano, si era candidato alla guida

ELEZIONI Israele/ Ora Netanyahu - con Trump - si prepara a spazzare via i palestinesi : Risultati ELEZIONI ISRAELE. Netanyahu si riconferma premier per la quinta volta consecutiva, grazie all'appoggio della destra radicale.

Elezioni Israele - Benny Gantz ammette la sconfitta contro Netanyahu : La questione palestinese, che è la prima che viene in mente a un europeo quando si approccia alla politica israeliana, non è approdata nel dibattito se alla fine, quando il premier per sfilare voti ...

Voto in Israele - Netanyahu la spunta. Debacle sinistra - Laburisti in picchiata. Trump si congratula con il primo ministro : All'indomani delle elezioni israeliane, i risultati definitivi non sono ancora disponibili ma i dati profilano una vittoria del blocco di destra guidato dal leader del Likud, Benjamin Netanyahu. Il premier uscente e' cosi' avviato alla conquista del quinto mandato da premier, dopo 13 anni al potere, di cui gli ultimi dieci consecutivi: una longevita' che neanche il padre della patria David Ben Gurion ha mai raggiunto. Con il 97% delle schede ...

Israele : Netanyahu ha Trump e Putin - non Sanders. Analisi e scenari del voto israeliano : Nella corsa elettorale sono stati questi i temi: si è parlato tanto di sicurezza e poco di economia. Netanyahu ha vinto grazie alle sue eccellenti relazioni con il presidente americano Donald Trump e ...

Elezioni in Israele : vince di misura Netanyahu - la destra tiene : Il premier uscente è ancora in sella dopo 13 anni al potere, di cui gli ultimi dieci consecutivi: una longevità politica senza precedenti. In totale si sono recati alle urne in Israele 4 milioni 16.