Giro d’Italia – Nibali tra sincerità e motivazione | “sono umano anche io”

(Di giovedì 30 maggio 2019) Vincenzonon molla dopo il ‘calo’ della 17ª tappa: le parole dello Squalo dello Stretto La 17ª tappa deld’Italia non ha regalato agrandi sensazioni: lo Squalo dello Stretto ha perso 7 secondi dal leader della classifica generale, non riuscendo ad andare al contrattacco di Carapaz, autore di un’ottima prestazione grazie all’aiuto di un fantastico Mikel Landa. Massimo Paolone/LaPresse Al termine della tappa il messinese della Bahrain Merida non è stato di troppe parole: “non è che al traguardo non volessi parlare, è che non c’era molto altro da dire. La verità è che ho pensato soltanto a difendermi. Alla fine, sonoio“, ha spiegato successivamente alla ‘rosea’. “Non ero in giornata. Non sono riuscito a esprimermi. Tutti i giorni attacca, attacca, attacca… e può capitare di non sentirti ...

