Conte all’Inter | Valentino Rossi | “come allenatore è tosto…”

Quanto guadagna Antonio Conte : stipendio e patrimonio all’Inter : Quanto guadagna Antonio Conte: stipendio e patrimonio all’Inter L’annuncio ufficiale sembra ormai solo una formalità: nella prossima stagione Antonio Conte siederà sulla panchina dell’Inter. Antonio Conte: quando l’annuncio ufficiale L’annuncio ufficiale arriverà entro venerdì secondo le ultime indiscrezioni: d’altra parte, Conte si trova già a Milano e ormai pare certo che accompagnerà lo stato maggiore interista a Madrid, sabato 1 ...

Chiellini : “Allegri? Potrebbe tornare. Spero che Conte all’Inter non vinca nulla” : In una lunga intervista a Tuttosport, Giorgio Chiellini nega che a remare contro Max Allegri siano stati anche i presunti e più volte ipotizzati malumori dello spogliatoio bianconero. “Non è vero nulla: il rispetto, la stima e l’affetto per Allegri è stato dimostrato da tutti noi nell’ultima settimana all’esterno, perché all’interno, nello spogliatoio, non c’era neanche bisogno” Il difensore juventino ...

Alessandro Moggi a Tiki Taka : “Credo che Conte andrà all’Inter. Ma se si inserisse la Juventus…” : Il procuratore Alessandro Moggi, presente negli studi di Tiki Taka, ha lanciato un indizio sulla prossima squadra di Antonio Conte: “Credo che Conte andrà all’Inter. Ma attenzione, perché se si inserisse la Juventus sceglierebbe col cuore. E il cuore lo porterebbe in bianconero”. E Ciro Ferrara rincara la dose: “Se c’è uno spiraglio per tornare alla Juventus, Conte ci va”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME ...

Mercato Juventus - Nedved su Allegri : “Chi vivrà vedrà”. Conte - sì all’Inter : Mercato Juventus- Pavel Nedved sibillino, futuro di Allegri ancora tutto da decidere. Il vicepresidente bianconero, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport“, nel pre partita tra Roma e Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul futuro di Massimiliano Allegri. Dichiarazioni a metà che lasciano spazio a qualsiasi tipo di interpretazione. Nedved […] More

Allegri-Juventus - ora Agnelli medita : Conte ad un passo dall’Inter : ALLEGRI JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus dovrà decidere con estrema calma la figura di nuovo allenatore. Il futuro di Allegri dipenderà dal summit decisivo tra lo stesso tecnico e il presidente Agnelli. Situazione da capire in maniera dettagliata, non è escluso che le due parti decidano di proseguire insieme. […] L'articolo Allegri-Juventus, ora Agnelli medita: Conte ad un passo ...

Rinnovo Allegri - il tecnico può restare : Conte all’Inter : Rinnovo- Allegri- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Massimiliano Allegri incontrerà Agnelli nei prossimi giorni per valutare insieme in maniera definitiva il futuro della Juventus. Futuro che potrebbe subire un altro colpo di scena. Di fatto non è escluso che Allegri decida di dire sì al proseguimento del suo cammino in bianconero, aprendo […] More

Le notizie del giorno – Impazza il mercato allenatori - l’11 di Conte vicino all’Inter - il rebus pallone d’oro : Impazza IL mercato allenatori – Nella serata di ieri iniziano a rimbalzare diversi voci, “Conte alla Juve, è fatta”, si legge sui social o su vari siti. Non ci risulta. Anzi. Antonio Conte è ad un passo da un’altra panchina: quella dell’Inter. Nelle ultime ore sono andati in scena alcuni contatti tra l’ex Ct della Nazionale ed il club nerazzurro, c’è la volontà di iniziare un nuovo progetto in comune in grado di portare risultati ...

Conte all’Inter? Politano risponde così : ”Siamo a disposizione di Spalletti, che credo restera’ visto che ha un altro anno di contratto, e di quello che vorra’ fare la societa’. Conte e’ un grande allenatore, i numeri parlano per lui, anche se non l’ho mai avuto come allenatore”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Matteo Politano, intervistato da Sport Mediaset prima della gara di campionato contro il Chievo. ...

Clamoroso - Conte all’Inter? Di Marzio rivela : “Sempre più vicino” : Conte ALL’ INTER- Un susseguirsi di news e aggiornamenti, conferme e smentite. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, Conte sarebbe sempre più vicino al suo ritorno in Italia, ma sulla panchina dell’Inter. Contatti già avviati e svolta molto vicina. Di Marzio ha rivelato che l’affare potrebbe concretizzarsi già nel corso […] More

Dall’Inter alla Roma - Conte ha le idee chiare : “ecco cosa devono garantirmi - altrimenti resto fermo” : L’allenatore pugliese ha parlato del suo futuro, svelando quelle che sono le sue richieste per poter dire sì ad un progetto Il periodo di riposo potrebbe essere arrivato al capolinea, sono molte le squadre che seguono Antonio Conte, allenatore ambito ma attualmente fermo. L’ex Chelsea è alla ricerca di un nuovo progetto da sposare, ma la condizione per farlo è chiara: avere la possibilità di vincere. Conte – ...