Telecamere | via libera all' installazione negli asili e case di riposo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Convergenza bipartisan sull'emendamento che dà semaforo verde all'dellein tutte le aule degli(nido e nelle scuole d'infanzia) e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. Le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato hanno approvato l’emendamento contenuto nel decreto Sblocca cantieri, firmato da senatori di Lega, M5s, Pd e Forza Italia. La proposta è stata rivista soltanto sulle coperture. Il testo approda oggi in Aula dove possono esser presentati altri emendamenti. Nello specifico, vi è una previsione di dotazione, per il ministero dell’Interno, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 che serviranno ai Comuni per installare in ogni aula disistemi di videosorveglianza e apparecchiature per la conservazione delle immagini. Altrettanti ne vengono stanziati per ...

