Spoiler U&D | Andrea Zelletta riceve una visita inaspettata | silenzio sull' identità

Spoiler U&D - sorpresa nella villa di Andrea Zelletta : 'C'è un'altra persona' : Anche l'ultima edizione del trono classico di Uomini e donne (il famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) sta per volgere al termine. Nel corso della data odierna e dei giorni a seguire (30 e 31 maggio) saranno trasmesse le scelte dei tre tronisti: Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta. Le novità che interesseranno il fatidico momento saranno tante: a partire dalla messa in onda delle stesse scelte che avranno luogo ...

Spoiler U&D : la Cavaglià la prima a decidere - Angela Nasti l'ultima il 31 maggio (RUMORS) : Venerdì 31 maggio si concluderà la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne: l'ultima settimana di messa in onda del dating-show di Canale 5, sarà interamente dedicata alle decisioni finali di tutti i protagonisti, sia Over che giovani. Da mercoledì prossimo, in particolare, il pubblico assisterà alle puntate in diretta incentrate sulle scelte dei tronisti in carica. Stando a quello che riporta "Vicolo delle News", la prima a scegliere dovrebbe ...

Spoiler U&D : Giulia sarà la prima a scegliere il 29 maggio - poi Zelletta e la Nasti : Il dating show di Mediaset, Uomini e Donne è ormai giunto nella sua fase finale. I tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti hanno avuto a disposizione quasi un anno di tempo per poter scegliere la loro anima gemella e ora è il momento che decidano chi sarà tra i corteggiatori rimasti in gara il loro compagno di vita. Quando sceglieranno quindi i tronisti? Stando alle anticipazioni che trapelano online, Giulia Cavaglia dovrebbe ...

U&D - Spoiler puntata del 24 maggio : Daffrè torna in studio - lite tra Tina e Manuel : Oggi 24 maggio su Canale 5 a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al trono Classico. Manca davvero poco alla scelta dei tre tronisti e, dopo aver visto nella puntata di ieri, come sta proseguendo il percorso di Andrea Zelletta, nell'appuntamento di oggi pomeriggio conosceremo gli sviluppi riguardanti Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Quest'ultima, dopo aver versato lacrime la settimana scorsa per ...

U&D - Spoiler over : Guarnieri dichiara di non amare la Platano e lei se ne va in lacrime : Martedì 21 maggio è avvenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne e quanto accaduto negli studi Elios di Roma, verrà trasmesso nel corso della prossima settimana su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi è arrivato alle battute finali e nel corso delle prossime puntate vedremo come si evolverà il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo a ...

Spoiler U&D - 21 maggio : Ida piange per il suo ex - Luisa e Salvo fanno pace : Martedì 21 maggio è stata registrata a Roma l'ultima puntata del trono over di Maria De Filippi, in cui Gemma Galgani sembra aver ritrovato finalmente l'amore e due ex partecipanti dello show sono tornati in studio per annunciare il loro imminente matrimonio. Oltre a tutto questo c'è stata l'uscita di scena di Luisa Anna Monti e Salvo: ampio spazio è stato dedicato alla tormentata storia d'amore fra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Gemma, ...

Spoiler U&D - ultima puntata Over : Ida lascia lo studio in lacrime - Riccardo non la ama : Martedì, 22 maggio, è stata registrata l'ultima puntata stagionale del Trono Over di Uomini e Donne: le anticipazioni che ha riportato 'Vicolo delle News' fanno sapere che Gemma Galgani ha intenzione di frequentare il signor Mario, mentre Mauro e Lisa hanno annunciato che si sposeranno l'anno prossimo, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono tornati insieme. La dama, dunque, ha chiuso definitivamente ogni rapporto con l'ex fidanzato dopo ...

Spoiler U&D - puntata odierna : Pamela chiude definitivamente con Torrese - volano insulti : Oggi, 22 maggio, su canale 5, a partire dalle 14,45, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando a quanto anticipato dal portale 'Witty tv', nel corso dell'appuntamento odierno, assisteremo al ritorno in studio di Pamela Barretta e Stefano Torrese, che racconteranno cosa è successo tra loro dopo la lite avvenuta la settimana scorsa, a seguito della scoperta di alcuni messaggi inviati dal cavaliere a Roberta ...

Spoiler U&D : Giulia potrebbe scegliere Manuel perchè i due sarebbero già d'accordo : Il programma tv di Uomini e Donne (il people show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), si appresta a chiudere i battenti per via delle vacanze estive. Di conseguenza, dopo la scelta registrata di Andrea Zelletta, in questi giorni verranno registrate anche le scelte di Giulia Cavaglia e Angela Nasti. Il trono della tronista torinese fino ad oggi è stato ricco di sorprese ed il suo pre-scelta è stato ...

Spoiler U&D : Natalia infuriata lascia la villa - Manuel si dichiara a Giulia ma è indecisa : Il dating show di Mediaset, Uomini e Donne, è quasi giunto alla sua conclusione. Per quanto riguarda le vicende del trono Classico, come di consueto al termine della stagione, i vari tronisti del programma sceglieranno all'interno della famosa villa chi sarà la loro anima gemella. Ciò nonostante, sembra che le cose non procedono come previsto per i tre tronisti. Anticipazioni U&D: Andrea Zelletta litiga con Natalia Negli ultimi giorni il ...

Spoiler U&D : Natalia Paragoni furiosa con Andrea - avrebbe abbandonato la villa : Il dating di Uomini e Donne è arrivato all'atto finale. I tre partecipanti in carica sul Trono Classico tra meno di una settimana effettueranno la loro scelta finale. Negli ultimi giorni la conoscenza tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembra essersi un po' complicata, a causa delle numerose incomprensioni tra i due. Secondo quanto si apprende dalle prime anticipazioni, lo scorso sabato il bel tarantino avrebbe effettuato la doppia esterna ...

U&D - Spoiler puntata del 20 maggio : Armando abbandona dopo la lite furiosa con Barbara : Oggi, 20 maggio, torna su Canale 5 a partire dalle 14:45 un nuovo appuntamento con Uomini e donne dedicato, come ogni inizio settimana, al trono over. Nello studio di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni riportate sui profili ufficiali del programma, assisteremo ad una violenta lite tra Barbara e Armando che si concluderà con l'abbandono del programma da parte del cavaliere napoletano. Da quanto si apprende inoltre, ad inizio puntata vi ...

Spoiler U&D - Natalia avrebbe abbandonato lo studio dicendo addio ad Andrea : Tra meno di un'ora dagli studi Elios di Mediaset andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La puntata del 16 maggio sarà interamente dedicata alle vicende del Trono Classico ed il protagonista principale sarà Andrea Zelletta. Il bel tronista tarantino assisterà all'addio di una delle sue corteggiatrici preferite. Natalia e Andrea sempre più distanti Andrea nonostante sia sempre più vicino alla scelta finale, è sempre più indeciso con ...