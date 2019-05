Salvini boccia il Tg1 e su Fazio non molla | «Passa a Rai2? Sempre gli italiani pagano»

"Dare del fascista a politico non è reato" : il pm boccia il sequestro degli striscioni contro Salvini : Provvedimento della Procura di Bari sugli striscioni sequestrati a Gioia del Colle". Sul primo c'era scritto: 'Meglio lesbica e comunista che Salviniana e fascista'. Sul secondo: 'La Lega è una vergogna, Pino Daniele'

L’avvertimento di Boccia (Confindustria) a Salvini : “Parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale” : Dal palco dell’Assemblea generale di Confindustria, è stato il presidente Vincenzo Boccia ad avvertire, con un chiaro riferimento all’indirizzo del vicepremier Matteo Salvini: “Le parole di chi governa non sono mai neutre, influenzano le decisioni di investitori, imprenditori, famiglie. Le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale“. E ancora, ha invitato: “Dobbiamo fare un grande salto di qualità e passare dal ...

Boccia : Salvini e Di Maio si chiariscano : 13.47 "Dopo la campagna elettorale è il momento che i due leader si chiariscano per avere una visione di medio termine del Paese e un obiettivo su cui spingere",ha detto Boccia,presidente di Confindustria a un incontro di Confagricoltura.riferendosi ai dissidi tra Di Maio e Salvini."La politica-aggiungedovrebbe avere il senso del limite. L' auspicio è che sia un linguaggio frutto di un'ubriacatura elettorale". Sui conti dice:"Con il nostro ...

Spread sopra quota 280/ Spaventa l'effetto Salvini : Boccia "rischio imprese Italia" : Spread sopra quota 280 dopo Borse in calo: Spaventa l'effetto Salvini, Boccia 'rischio imprese Italia'. Tria 'oscillazioni legate alle elezioni europee'

La guerra di Salvini alle droghe bocciata dalle comunità di recupero : Duecentomila persone in terapia e 100 nuove sostanze psicoattive ogni anno: le comunità terapeutiche danno i numeri di...

Pagelle TV della Settimana (22-28/04/2019). Promosso Il Trono di Spade. Bocciate l’insistenza di Salvini sul paperone Fazio e la ‘povera’ Asia Argento : Il Trono di Spade Promossi 10 a Il Trono di Spade. E’ la serie tv che negli ultimi anni ha cambiato le regole del gioco, mescolando soap, fantasy e dramma. Una moltitudine di personaggi che si muove in un eterno alternarsi di sesso, sangue, potere e mistero. In tempi di binge watching, rimane il baluardo della fruizione condivisa, dell’intramontabile piacere dell’attesa. 8 a Loredana Bertè. La giurata speciale è assoluta ...

Sicilia - confermata tendenza a destra. Bocciato M5S - successo di Salvini nelle piazze non si ripete alle urne : Soltanto a Bagheria dalle urne del primo turno è uscito il nome del nuovo sindaco di uno dei sette Comuni Siciliani sopra i 15mila abitanti chiamati al voto ieri 28 aprile. Si tratta di Filippo Tripi, candidato per il centrosinistra, che ha raggiunto il 46% dei consensi imponendosi sul rivale del centrodestra Gino Di Stefano al 32%. Negli altri grossi centri dell'isola in cui si è votato (Monreale, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Gela e ...

Non è l’Arena - Briatore sul governo : “Salvini ha fatto un gran lavoro sull’immigrazione”. E boccia il reddito di cittadinanza : A Non è l’Arena (La7) Flavio Briatore ha analizzato la situazione Italiana a livello lavorativo e imprenditoriale assieme a Massimo Giletti: “Salvini è un gran lavoratore, è il primo che ci ha messo le mani sull’immigrazione. Resta un problema enorme, la finanziaria, il costo del lavoro enorme e nessun investitore straniero vuole venire in Italia. La resa dei conti sarà fra 6 o 7 mesi”. Poi sul reddito di ...

Boccia : “Europa rilanci mercato più grande del mondo. Salvini ci chiede proposte? Gliele ho mandate anche per whatsapp” : Vincenzo Boccia: “Superare la politica dei saldi di bilancio, definire grandi obiettivi europei e rendere l’Europa luogo ideale per i giovani, l’occupazione e le infrastrutture. Per fare questo bisogna condividere la politica dei fini, intervenire su strumenti risorse e non prescindere dagli effetti dell’economia reale. La sfida ormai è tra Europa e mondo esterno e non tra paesi d’Europa. La politica deve ...

Boccia a Salvini - non chiediamo favori : ANSA, - ROMA, 02 APR - "Noi chiediamo incontri non favori, non sono andato a chiedere favori per mio fratello, chiediamo solo incontri per fare proposte", dice il leader degli industriali Vincenzo ...