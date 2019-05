Roland Garros – Secondo turno lampo per Federer | vittoria in un’ora e mezza contro Otte

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019)facile al: il tennista svizzero avanza albattuto in tre set Rogeravanza con estrema facilità al: il tennista svizzero ha trionfato alsenza troppi intoppi. Al numero 3 del ranking ATP è bastata un’ora e 37 minuti per staccare il pass per i sedicesimi delSlam stagionale, in corso sui campi in terra rossa di Parigi.ha mandato al tappeto in tre set il tedesco, col punteggio di 4-6, 3-6, 4-6. Al terzodovrà fare i conti con Ruud, che oggi ha eliminato l’italiano Berrettini.L'articoloperin un’ora eSPORTFAIR.

Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… - angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… - c_appendino : ?? Al Roland Garros che inizia domani Torino sarà orgogliosamente rappresentata da due talenti del tennis come Loren… -