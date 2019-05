Morte del piccolo Leonardo | Nicolas Musi ha tentato il suicidio in carcere

La discussa intervista del Tg2 a Salvini : "Il 34% non lo prese neanche il Pci dopo la Morte di Berlinguer" : La giornalista dimentica la vittoria di Renzi nel 2014 e l'ex premier sbotta: "A che punto è arrivata la mistificazione..."

“Non è stato un incidente” : le nuove rivelazioni di una coppia di testimoni della Morte della principessa Diana : “Ricordiamo ancora chiaramente quanto è accaduto quella notte e viviamo ancora nella paura a causa di ciò che abbiamo visto e di ciò che ci è stato detto”. A rivelarlo in un’intervista al tabloid britannico Daily Express sono stati Robin e Jack Fireston, una coppia che la notte del 31 agosto del 1997 assistette all’incidente nel tunnel dell’Alma di Parigi in cui perse la vita la principessa Diana e con lei il ...

Morte di India Muccioli! La 18enne aveva partecipato a una festa - spunta l’ipotesi del suicidio : India Muccioli, 18 anni, è stata trovata ieri pomeriggio senza vita da suo padre Andrea. Probabilmente il decesso è stato causato dall'inalazione di monossido di carbonio, ma non si esclude ancora la pista del suicidio. Quando non l'hanno vista tornare a casa si sono attaccati al telefono e hanno iniziato a chiamarla. Sapevano che India aveva trascorso la serata in un appartamento del centro di Rimini così, allarmati, sono andati a ...

Almeno 30 persone sono Morte nel naufragio di una barca nella Repubblica Democratica del Congo : Almeno 30 persone sono morte nel naufragio di un barca avvenuto sabato nel lago Mai-Ndombe, nella Repubblica Democratica del Congo, vicino alla città di Lokanga. Secondo le autorità a bordo della nave c’erano centinaia di persone, di cui molte risultano disperse, ma non

Vittorio Zucconi è morto : malattia e causa della Morte. La biografia : Vittorio Zucconi è morto: malattia e causa della morte. La biografia Dopo una lunga malattia, si è spento, a Washington dove si era trasferito definitivamente per vivere gli ultimi anni. Zucconi è stato scrittore, cronista e corrispondente de “La Repubblica“. Autore di numerosi saggi, direttore del sito e di Radio Capital stessa, Zucconi ha lavorato anche per Il Corriere della Sera e per La Stampa. Ecco i dettagli sulla sua ...

L’orrore dietro la Morte del bambino a Novara : “Riempito di botte - è scoppiato il fegato” : Erano fotografie inguardabili. Le fotografie del corpo di un bambino di un anno e nove mesi massacrato di botte. «Davanti ai risultati dell’autopsia siamo rimasti profondamente sconvolti», dice il procuratore capo di Novara Marilinda Mineccia. Tre fratture, anche quella del bacino. «E lividi, escoriazioni. Segni di schiacciamento, di calpestamento....

Novara - Morte del piccolo Leonardo : sospetti su un precedente ricovero del bimbo : Forse si poteva fare qualcosa, si poteva intervenire per evitare l’assurda morte di un bimbo di nemmeno due anni. Infatti gli uomini della Squadra mobile di Novara, durante le indagini sulla tragica scomparsa di Leonardo, hanno trovato traccia di un suo precedente ricovero in ospedale, lo scorso aprile, in seguito a quello che la madre e il suo compagno, avevano giustificato come “il morso di un cane”. Il timore degli inquirenti è che in realtà ...

Tragedia della povertà - mamma e figlie trovate senza vita in casa : «Morte di fame» : Morire di fame, nel 2019. Succede ancora, anche qui da noi in Europa. Ed è successo a Vienna, in un appartamento nel distretto Floridsdorf, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di Vesna M., 45 anni di origine serba e delle sue due figlie gemelle. Ancora non è chiaro se a dare l’allarme sia stato un amico di famiglia, preoccupato perché non aveva più sentito da settimane nessuna delle tre, o gli stessi vicini, attratti dal cattivo ...

Vienna - Morte di fame madre e le due figlie di 18 anni. Nessuna delle tre aveva chiesto aiuto : Le hanno trovate martedì mattina intorno alle 8.30 nella loro casa nel quartiere di Florisdorf, a nord di Vienna. Una donna 45enne di origini serbe e le sue due gemelle di 18 anni, secondo quanto emerso dai primi dati dell’autopsia, sono morte di fame. Nessun segno di violenza sui loro corpi, né tracce di avvelenamento. Quando la polizia ha fatto irruzione nell’appartamento, su segnalazione dei vicini allertati dall’odore, ha ...

Novara - si indaga sulla Morte del piccolo Leonardo : Franco Grande La mamma di Leonardo, il bimbo di appena due anni arrivato morto all'ospedale Maggiore di Novara, e il suo compagno sono stati indagati per infanticidio indagati per infanticidio. La decisione è stata presa dopo una notte di interrogatori che ha avuto per protagonisti i principali responsabili della morte del piccolo Leonardo, la madre e il suo compagno. Un atto dovuto dopo che il "loro" Leonardo di appena due anni è ...

Almeno 10 persone sono Morte nel ribaltamento di una barca nel sud-ovest della Cina : Almeno 10 persone sono morte nel ribaltamento di un’imbarcazione nel sud-ovest della Cina, nella provincia del del Guizhou; 11 persone, compreso il capitano, sono state soccorse e altre 8 risultano ancora disperse. L’imbarcazione serviva per trasportare passeggeri da un lato

Replica de Il commissario Montalbano su Rai Play - trama puntata : la Morte del contabile : Ieri sera è andato in onda un nuovo episodio delle repliche della serie tv Il commissario Montalbano. Luca Zingaretti nei panni del celebre commissario è ancora una volta alle prese con un nuovo caso da risolvere. La puntata di ieri sera può essere rivista in Replica sul sito Rai Play. Nuova indagine per il commissario Montalbano Il commissario Montalbano, in questo nuovo episodio trasmesso il 23 maggio, ha visto il nostro simpatico ...

Assolta l'ex infermiera di Lugo accusata della Morte di una paziente : La decisione dei giudici dell'appello bis a Bologna dopo che la suprema Corte aveva chiesto un nuovo processo per Daniela Poggiali. Il suo commento: "Per chi sa aspettare, la verità viene fuori, sempre"

