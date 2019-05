Lacrime e emozione | l’ultimo saluto a Lauda | la Formula 1 si commuove ai funerali di Niki

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Oggi l’ultimo: il feretro è già esposto nella Cattedrale di Vienna, in tantissimi per salutare una grande leggenda E’ passata più di una settimana ormai dalla scomparsa di, ma il vuoto lasciato dalla morte dell’ex pilota austriaco sarà difficile da colmare. Oggi tutti gli amici e parenti dipotranno dargli l’ultimo, nella Cattedrale di Santo Stefano di Vienna, dove già dalle 8 di questa mattina è esposto al pubblico il feretro. Alle 13.00 invece inizierà la cerimonia religiosa, officiata da Faber, sacerdote amico della famiglia di. Secondo alcune voci sembra che l’ex pilota verrà seppellito con la tuta Ferrari e intanto, sulla sua bara è stato appoggiato il suo casco rosso con la scritta, al quale si è ispirato Vettel per il Gp di Monaco. La Cattedrale di Vienna si sta affollando sempre più ...

