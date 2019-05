ilpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il procuratore speciale del Russiagate ha detto che non poteva comunque incriminare Donald Trump, ma solo decidere se scagionarlo o no: e ha deciso di no

grimjfoot : La versione di Robert Mueller. Trump, il #RussiaGate, e le elezioni americane. - ilpost : La versione di Robert Mueller - ilposticino : La versione di Robert Mueller -