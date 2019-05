Gattuso | eccezione di un calcio che ha venduto i suoi valori | quando metterci la faccia

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019)cede il suo stipendio ai collaboratori e si dimette: per lui il Milan, come il, è stato sempre ‘questione di cuore’ e mai di soldi. Una lezione di stile che, per fortuna, non ha prezzo Il finale di stagione ha portato con sè iverdetti, per alcuni dolcissimi, per altri amari. Nonostante ci abbia sperato fino alla fine, Gennaroha perso il treno Champions League per un soffio, come in quelle scene dei film dove si vede qualcuno correre a perdifiato, ma arrivare tristemente in ritardo di qualche secondo. Il finale di stagione del Milan è stato più o meno questo: una corsa valsa unicamente a vedere Atalanta e Inter imbarcarsi per l’Europa. Spada/LaPressesi sarò fermato a pensare a cosa è andato storto, ai 68 punti che sono il risultato migliore degli ultimi 6 anni, ma che non sono valsi quella Champions che lui, da calciatore, ha ...

Guillaumemp : Si può discutere l’allenatore, non l’Uomo con la “U” maiuscola. #Gattuso si conferma un eccezione nel mondo del cal… - RobertoS051271 : RT @PresMoratti: Da interista mi risulta alquanto complicato spendere elogi per un milanista ma per #Gattuso l’eccezione ci sta tutta Uom… - Enrzak : RT @PresMoratti: Da interista mi risulta alquanto complicato spendere elogi per un milanista ma per #Gattuso l’eccezione ci sta tutta Uom… -