Un fiume di plastica nel Tirreno | le immagini shock

today

(Di martedì 28 maggio 2019) Apocalisse dialla foce delSarno: le terribilidi Greenpeace svelano l'orrore. In mare finiscono...

raspa90 : RT @ultimenotizie: Bottiglie, flaconi, bicchieri, buste, confezioni per alimenti e tanti altri contenitori e imballaggi in plastica usa e g… - ultimenotizie : Bottiglie, flaconi, bicchieri, buste, confezioni per alimenti e tanti altri contenitori e imballaggi in plastica us… - Affaritaliani : Ambiente, il fiume Sarno in Campania invaso dalla plastica -