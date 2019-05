Un finale commovente per Stranger Things 3 secondo David Harbor | Hopper dirà addio a

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) A pochi mesi dal debutto su Netflix previsto a luglio,3 si preannuncia una stagione più leggera e scanzonata nella sua parte iniziale ma non sarà meno drammatica e straziante delle precedenti nel.Lo ha sottolineato, interprete dello sceriffo Jimin, parlando ad un evento del MCM Comic-Con di sabato 25 maggio: l'attore ha definito senza mezzi termini ildella terza stagione della serie la "cosa più" che abbia mai girato nella sua carriera., la terza stagione sarà incentrata sulla relazione padre-figlia trae Eleven (la sedicenne Millie Bobby Brown) più di quanto fatto nelle precedenti stagioni, con delle sorprese "inaspettate" e "dinamiche" , in particolare nell'ottavo episodio, quello conclusivo.La relazione tra il burbero ma generosoe la problematica Eleven dotata di ...

