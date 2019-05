The Voice 2019 | scelti i semifinalisti – Foto

davidemaggio

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Violet VS Diablo - TheI 24 concorrenti protagonisti delle Battle di Thesi sono sfidati alla conquista della semifinale. Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio hanno ciascuno suddiviso il proprio team in tre coppie, che si sono esibite in tre altrettanti duetti. Al termine di ogni ‘battaglia’, ogni coach ha scelto chi tenere in gara e, di conseguenza, chi eliminare, definendo così i 12(3 per team). The: le Battle e le scelte dei coach Ecco, sfida per sfida, tutti i duetti delle Battle e le scelte dei coach: Brenda Carolina Lawrence VS Federica Filannino; cantano Million Dollar Bill di Whitney Houston. Gué sceglie Brenda. Andrea Settembre VS Domenico Iervolino; cantano E’ sempre bello di Coez. Gigi sceglie Domenico. Miriam Ayaba VS Leslie; cantano Run The World di Beyoncé. Elettra sceglie ...

THEVOICE_ITALY : I giochi sono fatti e i 4 Team vanno dritti alle semifinali di #TVOI: i KNOCK OUT! Siamo elettrizzati anche perché… - hekatat : alza la mano, chi come me guarda the voice solo xke ce morgan, se non ci fosse lui non lo guarderei. #TVOI - fabiofabbretti : #TVOI: alle Battle i coach hanno scelto i 12 semifinalisti. Ecco chi sono ?? -