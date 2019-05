Samsung vuole portare la ricarica a 100 Watt sui suoi smartphone : Samsung ha annunciato due nuovi controller USB-C con power delivery (PD) capaci di sup portare potenze di ricarica fino a 100 Watt . L'articolo Samsung vuole portare la ricarica a 100 Watt sui suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung vuole lanciare la sua criptovaluta : (Foto: Getty Images) Non è certo una novità che il mondo delle criptovalute rappresenti uno degli ambiti finanziari ed economici di maggiore ricerca. Lo sanno bene tutte le grandi aziende tecnologiche che si stanno dedicando alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di scambio di denaro elettronico, come mostra il recente caso di Facebook. Ma a voler entrare in questa schiera adesso c’è Anche il colosso sudcoreano Samsung. Secondo quanto riporta ...