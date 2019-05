Ingoia 246 pacchetti di cocaina | muore d’infarto mentre è in volo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Hato 246died è morto d’infartosi trovava a bordo delche da Bogotà, in Colombia, doveva riportarlo in Giappone, a Tokyo. È accaduto ad un cittadino giapponese che è deceduto venerdì scorso dopo un atterraggio di emergenza in Messico resosi necessario proprio per le sue condizioni di salute. L’uomo – un 42enne identificato solo come Udo N. – ha iniziato ad avere convulsioni dopo che l’aereo di linea su cui viaggiava era ripartito da uno scalo a Città del Messico. Per questo l’aereo ha chiesto di poter fare un atterraggio di emergenza invertendo la rotta. Tuttavia, quando sono arrivati i soccorritori, l’uomo era già morto. Dall’autopsia è poi emerso che il cittadino giapponese (probabilmente un narcotrafficante) aveva inghiottito 246contenenti. La causa della morte è stata proprio individuata in una ...

