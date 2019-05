Indiscrezioni su Ubisoft Pass | il publisher lancia la sfida a EA Access?

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) La febbre da servizi in abbonamento sembrerebbe aver ormai contagiato proprio tutti. Lesutrapelate nelle ultime ore confermerebbero in toto questa teoria: parrebbe infatti che iltransalpino abbia in serbo per i suoi fan una sorpresa (gradita o meno lo scopriremo soltanto prossimamente, ndr) che potrebbe influenzare in maniera effettiva il mercato videoludico.Stando infatti a quanto riferito da Segmentnext, il producer francese sarebbe pronto ad affiancare con il suoi vari servizi in abbonamento già disponibili sul mercato – basti pensare a EA, ma anche ai vari Playstation Plus (che, oltre alla possibilità di giocare online su console Sony, garantisce anche titoli da gustare in formato gratuito) e Xbox Game. Una svolta inaspettata quella delle ultime ore, conche però potrebbe fregiarsi di una libreria di tutto ...

GamespeedItalia : Nuove indiscrezioni su Watch Dogs 3. Storia, ambientazione e protagonista - #E32019 #Rumors #Ubisoft #WatchDogs3 -… -