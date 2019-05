Il cross-play è una minaccia per l' esclusività | ma diventerà la norma in

"Le critiche a Sony sul cross-play sono state eccessive" : Il CEO di Phoenix Labs (Dauntless), Jesse Houston, ritiene che Sony abbia ricevuto delle "reazioni immeritate" per quanto riguarda il suo ruolo nel cross-play, riporta Wccftech.Sony ha ricevuto alcune critiche riguardo al suo punto di vista e alla sua posizione sul gioco cross-platform negli ultimi anni. Mentre Microsoft e Nintendo hanno aperto le loro reti per consentire il crossplay tra le piattaforme, Sony ha mantenuto le porte chiuse per ...

NBA 2K Playgrounds 2 supporta il crossplay tra PC - Xbox One e Nintendo Switch : Saber Interactive ha annunciato di aver pubblicato una nuova patch di NBA 2K Playgrounds 2 che aggiunge il supporto crossplay su PC, Xbox One e Nintendo Switch.Com'era prevedibile, tra le console che usufruiranno di questa feature non figura PlayStation 4. Attualmente Sabre Ineractive non ha dichiarato se in futuro verrà inserita anche la console di casa Sony.Per chi non lo conoscesse, NBA 2K Playgrounds 2 è un gioco arcade dedicato al basket ...

Sony e il cross-play - novità nell’aria? : Negli ultimi tempi, la domanda di cross-play da parte degli utenti è decisamente aumentata, contro un’offerta che non riesce a stare pienamente al passo. Andando più nello specifico, l’azienda che più osteggia il cross-play è proprio Sony, sempre molto criticata da questo punto di vista, nonostante i numeri esorbitanti di unità PS4 vendute (nonostante tutto, chi disprezza compra). In merito ai movimenti dell’azienda nipponica ...