ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Fra gli annunci più singolari del Computex 2019 spiccano idi HP, e in particolare imodellirivestiti in. Un richiamo alla natura e allo stile raffinato che attirerà probabilmente l’attenzione degli utenti più raffinati eioli. Interessanti però anche le workstation ZBook di ultima generazione e lo zaino per fruire della Realtà Virtuale anche in movimento. ILa nuova serie diattira per l’impiego di un rivestimento insui poggiapolsi e sul touchpad. HP non è nuova alle sperimentazioni con materiali differenti dai “soliti” metalli, basti pensare ai modelli in pelle degli Spectre Folio dello scorso anno. È un modo per distinguersi dalla massa, e un’occasione per gli utenti di entrare in possesso di qualcosa di alternativo. Ilovviamente non è grezzo, ma è autentico e sarà ...

Noovyis : Un nuovo post (HP fa tornare di moda il legno con i nuovi notebook Envy Wood) è stato pubblicato su Playhitmusic - - fmonaldi65 : @CarloCalenda @nzingaretti @PaoloGentiloni @matteorenzi @pdnetwork @SiamoEuropei Grazie: è quello che tutte le pers… - MarioDD87 : Facciamo Tornare La Gentilezza Di Moda: Ne Abbiamo Bisogno! -