Grande Fratello | orrore in diretta | Francesca De Andrè aggredita dal suo ex | cacciato

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7%. Maratona Mentana 10% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...

Grande Fratello - Giorgio discute con Francesca De André - Barbara D’Urso sbotta : “Vai via - non abbiamo bisogno di te per l’audience” : Giorgio Tambellini è rientrato nella casa del Grande Fratello per un confronto con quella che è ormai la sua ex fidanzata, Francesca De André. La nipote di Fabrizio ha passato una settimana molto travagliata dopo che nella scorsa puntata del reality di Canale 5 le era stato rivelato che lui l’aveva tradita con la sua migliore amica e poi lasciata con un messaggio pubblicato su Instagram. All’inizio, Francesca De Andrè è rimasta ...

Grande Fratello - Serena Rutelli e la lettera dei fratelli di sangue : la reazione toccante in diretta tv : Nella puntata di lunedì 27 maggio, Serena Rutelli è stata eliminata dal Grande Fratello. Addio alla casa per la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, che durante la sua esperienza nel reality condotto da Barbara D'Urso è stata contattata dalla sua madre naturale, che le ha scrit

Grande Fratello - resoconto ottavo appuntamento : fuori Serena - la De André incontra l'ex : L'ottava puntata del Grande Fratello 16 è andata in onda ieri, 27 maggio, sotto la guida di Barbara d'Urso, coadiuvata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Si è trattato dell'ennesimo appuntamento incentrato su Francesca De André, che ha potuto incontrare il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Ma l'incontro non ha dato l'esito sperato, dato che quest'ultimo non ha chiarito se davvero il tradimento con la ragazza mora c'è ...

Grande Fratello 2019 - eliminato e finalista/ Gennaro tra la De Andrè e Taylor Mega : Serena Rutelli lascia la casa del Grande Fratello 2019, Gennaro Lillio è il primo finalista ufficiale di questa stagione. Erica, Enrico e Kikò in nomination.

Grande Fratello - 8^ puntata : eliminata Serena e Gennaro va in finale : Lunedì 27 maggio è andata in onda in prime time su Canale 5 l'ottava puntata del Grande Fratello 16 di Barbara D'Urso, nel corso della quale è stata eliminata la concorrente Serena Rutelli. Oltre all'eliminazione di quest'ultima c'è stato ampio spazio dedicato al triangolo formato da Francesca De André, Gennaro Lillio e Giorgio Tambellini e, infine, l'ingresso in casa di Taylor Mega. Francesca incontra Alessandra L'ottava puntata con la diretta ...

Grande Fratello 16 ottava puntata : finalista - eliminato e nominati : ottava puntata Grande Fratello: l’eliminato e il primo finalista L’ottava puntata del Grande Fratello 2019 è giunta al termine! Ci sono stati momenti emozionanti, litigi e nuovi ingressi: Taylor Mega ha fatto perdere la testa a tutti gli uomini della Casa. Questa sera abbiamo assistito all’eliminazione inaspettata di Serena Rutelli: Martina Nasoni ha avuto più del 40% […] L'articolo Grande Fratello 16 ottava puntata: ...

Grande Fratello 16 - puntata 27 maggio 2019 : Serena eliminata - Gennaro primo finalista - Barbara d'Urso caccia il fidanzato di Francesca : Ecco cosa è successo nella puntata di stasera: GF16, Barbara d'Urso "non ha bisogno di fare ascolti con il tradimento di Francesca De Andrè". Daje a ride La conduttrice e il lungo e teso faccia a faccia tra la De Andrè e il suo fidanzato messo in scena in prima serata su Canale 5 solo per fini nobili, ovviamente. Grande Fratello 16, ...

Grande Fratello 16 - Daniele riceve una lettera dai suoi genitori : "Dimenticati dei fantasmi del passato e vai avanti..." : Daniele Dal Moro, concorrente del Grande Fratello 16, ha ricevuto una lettera da parte dei propri genitori.Prima di ricevere la lettera e di leggerla davanti ai telespettatori, Daniele ha visto un filmato che ha raccolto tanti sfoghi di Daniele riguardanti il suo passato ("Nella vita, ho sofferto tanto", "Sono stato un cazzone, ho perso solo tempo", "La maggior parte delle persone non capiranno niente di me neanche dopo due mesi", "Se sto ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè risponde a Dori Ghezzi : "Mi ha abbandonato - ora si nasconde dietro belle parole" (VIDEO) : "Lei ha deciso di abbandonarmi..."#GF16 pic.twitter.com/JAERDDXkng— Grande Fratello (@GrandeFratello) 27 maggio 2019 Nella puntata del Grande Fratello 16 di lunedì 27 maggio 2019, Francesca De Andrè ha replicato ad alcune dichiarazioni rilasciate da Dori Ghezzi, vedova di suo nonno Fabrizio De Andrè. La concorrente del reality ha spiegato:La volevo vedere come nonna, ma lei per prima dice tante parole che se fossero vere sarebbe ...