Giro d’Italia 2019 | Vincenzo Nibali | “Forzati i tempi sul Mortirolo | tanti big hanno

(Di martedì 28 maggio 2019)ha regalato spettacolo durante la 16^ tappa deld’Italia, lo Squalo ha attaccato sulle prime rampe dele ha messo in difficoltà tutti gli altri big: solo la maglia rosa Richard Carapaz è riuscito a rientrare dopo un inseguimento e ha conservato il simbolo del primato con 1’47” di vantaggio sul siciliano che cercherà di ribaltare la situazione nelle prossime tappe di montagna che precedono la cronometro conclusiva di Verona. Il capitano della Bahrain-Merida ha incantato sotto la pioggia in una delle frazioni più dure di questa Corsa Rosa e al termine della tappa ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Eurosport: “L’impossibilità di poter salire sul Gavia ha fatto sì che bisognasse forzare isul. Abbiamo fatto una buona cosa e diversi uomini di classificamollato, Carapaz ha dimostrato di ...

