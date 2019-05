Franco Roberti | chi è | curriculum | carriera e vita privata del politico

Franco Roberti (Pd) : “I magistrati non scendano in piazza contro Salvini” : Franco Roberti (Pd): “I magistrati non scendano in piazza contro Salvini” “Spataro è uno stimato collega ma non sono d’accordo con il suo appello. Se i magistrati scendessero in piazza finirebbero per farlo contro Salvini, a discapito della loro indipendenza. La magistratura risponde solo alla leggi e dovrebbe iniziare a essere indifferente a ciò che dice Salvini“. A parlare è Franco Roberti, ex procuratore nazionale ...

"Contro i sovranisti - per una giustizia europea più efficace". Intervista a Franco Roberti : Ma per arrivare a una cooperazione internazionale efficace, c'è bisogno della volontà politica, di una cooperazione rafforzata tra i Paesi europei, di una armonizzazione degli ordinamenti giuridici. ...

Franco Roberti : “Contro i sovranisti - per una giustizia europea più efficace” : "Sull'immigrazione e la lotta alla criminalità si sta giocando il futuro dell'Unione europea". Franco Roberti sembra avere già le idee ben chiare su quali saranno le sue priorità, nel caso in cui riesca a essere eletto al Parlamento di Strasburgo. La sua candidatura come capolista del Pd nella Circoscrizione meridionale è giunta inattesa, con una telefonata del segretario Nicola Zingaretti, preannunciata da Vincenzo ...

Franco Roberti - la soluzione che Zingaretti cercava : Con la candidatura di Franco Roberti come capolista nel Sud, Nicola Zingaretti ha risolto insieme un problema di immagine e uno – ancora più complesso – politico, che lo assillavano sin dal suo insediamento. Il fatto che l'ex Procuratore nazionale antimafia abbia accettato la proposta di guidare la lista del Pd nelle regioni meridionali chiude definitivamente qualsiasi sospetto sulla capacità attrattiva del nuovo corso ...

Zingaretti annuncia : "Franco Roberti capolista PD al Sud" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti annuncia che sarà Franco Roberti, il magistrato ex procuratore nazionale antimafia, il capolista Pd-Siamo Europei nella circoscrizione Sud alle prossime elezioni europee di maggio. ”È grande la soddisfazione di poter annunciare che Franco Roberti ha annunciato di guidare la nostra lista alle elezioni europee nella circoscrizione Sud. Ed é per me un grande onore che Roberti, ex procuratore nazionale ...

