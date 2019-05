dilei

(Di martedì 28 maggio 2019) Il, scientificamente dettoLDL, è una molecola organica appartenente alla classe dei lipidi che ha la caratteristica di depositarsi sulle pareti delle arterie. Prodotto da meccanismi endogeni e trasportato nel sangue da lipoproteine a bassa densità, aumenta spesso a causa della dieta sbilanciata. Quando supera i cosiddetti “valori desiderabili” (siamo quindi sopra ai 130 mg/dl), contribuisce notevolmente ad alzare il rischio di ipercolesterolemia. Questo problema registra, da circa dieci anni, una forte crescita e riguarda entrambi i sessi. Per dare qualche numero, si ricorda che coinvolge circa il 38% della popolazione italiana (dati dell’Osservatorio epidemiologico cardiovascolare Iss-Anmco). Dal momento che le conseguenze possono essere molto gravi e portare all’insorgenza di infarti, ictus e trombi, combattere il...

dilei_it : Colesterolo cattivo: cos’è e l’ultima strategia per abbatterlo - LiritvTv : Colesterolo cattivo, per ridurlo conta anche l’ora in cui si mangia - Investireoggi : Colesterolo cattivo Ldl: ecco come ridurlo secondo un ultimo studio -