Brusco | canzone per De Rossi si è scritta da sola | società doveva avere più tatto

Brusco : “Canzone per De Rossi? Si è scritta da sola. Pensavo che dopo il saluto a Francesco la società dimostrasse più tatto” : Il cantante Brusco è intervenuto su Radio Cusano Campus durante il programma “Sport Academy” per parlare della canzone scritta per Daniele De Rossi: “Io seguo delle regole come se ci fosse un karma rispettando la musica spero che arrivi sempre, questa ispirazione”. Sulla serata dedicata al centrocampista giallorosso del Brusco ha affermato: “E’ lo scopo della canzone, compattare l’ambiente, perché fosse un saluto indimenticabile, per un ...