Antonio Conte | nasce la sua Inter | tutti i dettagli svelati da Fabrizio Biasin

Antonio Conte - Biasin : fatta all'Inter. Calciomercato e allenatori - la data chiave per la panchina Juve : Sul prossimo allenatore della Juventus hanno tutti medie certezze, solo che quelle di Tizio fanno a pugni con quelle di Caio. Da casa-Juve ribadiscono: «Abbiamo le idee chiare», noi, va detto, un po' meno. Procediamo per «correnti», come ai tempi della Democrazia Cristiana. C' è la corrente Pochetti

Dall’Inghilterra buone notizie per Antonio Conte : vinta la battaglia legale contro il Chelsea : Antonio Conti sorride: vinta la battaglia legale contro il Chelsea, i dettagli Antonio Conte ha vinto la sua battaglia legale contro il Chelsea con il club al quale è stato ordinato di pagare al loro ex manager 9 milioni di sterline di risarcimento dopo averlo licenziato la scorsa estate. Lo scrive il ‘Times’ rivelando che a marzo il tribunale arbitrale aveva preso atto del dossier e in questi giorni le parti sono state ...

Inter – Bonolis dalla parte di Spalletti : “Antonio Conte? Ecco quale è la soluzione” : Paolo Bonolis, l’ultima sfida della stagione della sua Inter ed il futuro allenatore nerazzurro: il parere del noto conduttore italiano “Inter-Empoli è una partitaccia, con una squadra che giocherà per la Champions e un’altra per non retrocedere. Teoricamente l’Inter è favorita e dovrebbe farcela“. Lo ha detto il conduttore e tifosissimo dell’Inter, Paolo Bonolis, sulla sfida dell’ultima giornata ...

Juventus - Antonio Conte si allontana : Inzaghi sembra in pole - Deschamps alternativa valida : Quella di Massimiliano Allegri con la Juventus è stata certamente una storia indelebile, da raccontare ai posteri e a chi porta nel cuore questi colori. Tutto cominciò nell'estate del 2014, quando sulla panchina bianconera sedeva Antonio Conte, il quale era riuscito in brevissimo tempo a portare il club ai vertici del campionato di Serie A, dopo lo scandalo calciopoli che si era abbattuto sull'intera dirigenza bianconera tra il 2006 e il 2007. ...

Antonio Conte verso l’Inter : per i tifosi della Juventus è ‘alto tradimento’ : Si giocano le ultime giornate valide per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro e la prossima stagione con un incredibile valzer di panchine pronto a scatenarsi. Il nome più caldo è sicuramente quello di Antonio Conte, l’ex Ct della Nazionale è stato avvicinato a diverse squadre anche italiane come Inter, Juve, Milan, Roma, più il Psg. In particolar si parlava di un accordo giù fatto con la ...

Juventus - Massimiliano Allegri all'addio : non solo Antonio Conte - i nomi in lizza per la successione : Tutto come previsto, in verità, perché alle parole di Andrea Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax avevano creduto davvero in pochi: Massimiliano Allegri, quasi sicuramente, a breve non sarà più l'allenatore della Juventus. L'incontro in programma tra mister e presidente d

Juventus : Antonio Conte sarebbe sempre più vicino al ritorno sulla panchina bianconera : Dopo la bruciante sconfitta in casa con l’Ajax e l’eliminazione dalla Champions League, in casa Juventus ci si era affrettati a gettare la proverbiale acqua sul fuoco e a spegnere ogni possibile ipotesi di mancato rinnovo per l’allenatore Massimiliano Allegri: tutti apparentemente d’accordo, sogni europei svaniti ma cinque scudetti consecutivi e quattro Coppe Italia non potevano essere messe da parte, conferma garantita al 100%. E invece, nelle ...

E’ quasi fatta : Antonio Conte alla Juventus - Allegri al Psg : Ci siamo. Antonio Conte torna alla Juventus. Una soluzione che solo un mese fa sembrava impossibile. Dopo il divorzio del

Le Iene Show - Antonio Conte e la macchina della verità - dove allenerà? (Video) : Le Iene e il futuro di Antonio Conte il tecnico sottoposto alla macchina della verità (Video) Le dichiarazioni di Antonio Conte a Le Iene hanno imperversato nei giorni scorsi con la famosa frase “al 60% allenerò in Italia, al 30% all’estero e al 10% resterò fermo”, poi superate dall’intervista in cui di fatto ha escluso la Roma dalla corsa alle pretendenti “al momento non ci sono le condizioni”. Finalmente ...

Antonio Conte - la confessione a Veltroni sul suo futuro : "Non vado alla Roma. E per la Juve..." : Sulla panchina della Roma la prossima stagione non ci sarà Antonio Conte. È lo stesso allenatore ad allontanare l'ipotesi in un'intervista alla Gazzetta dello sport realizzata da Walter Veltroni: "Mi sono innamorato di Roma frequentandola nei due anni in cui sono stato ct azzurro; all'Olimpico senti

Il futuro di Antonio Conte : "Roma? Ora non ci sono le condizioni. Juve? Allegri sta facendo bene ma..." : Dalla sua infanzia a Lecce all'arrivo alla Juve come giocatore prima, e poi come allenatore e ancora del calcio come mix di arte e scienza. Conte ha parlato anche del suo futuro da allenatore, ...

Antonio Conte : 'Ritorno alla Roma? Non ora - ma la allenerò' : Antonio Conte. In un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, si rivela a Walter Veltroni rispetto al suo futuro, ed ecco che il grande tecnico voluto da tutti, ex Juve ed ex Chelsea , lascia ampio spazio alle sue argomentazioni, e anche qualche ...

Antonio Conte : "Roma? No - non adesso. Non ci sono le condizioni" : La Gazzetta si rifà il look, e non solo,. E riparte con un'intervista esclusiva: Antonio Conte. L'allenatore, oggetto del desiderio di molti club europei, si confessa a Walter Veltroni. In una lunga ...