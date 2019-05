huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) I giornalisti di L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finalePer la prima vacanza con il bebè mettete in conto un bel carico di bagagli extra. Un po’ per l’ansia da neomamma che fa sembrare tutto indispensabile, ma anche e soprattutto per le effettive esigenze del. Fasciatoi pratici e morbidi da tenere a portata di mano per quando si affronta un lungoin auto. E a proposito di auto, molto comodo potrebbe essere lo scalda pappe e scalda biberon che si ricarica con l’accendisigari. Nella casa delle vacanze, per sicurezza meglio avere un lettino portatile, e se il bimbo è molto piccolo non dimenticate il ...

AstiGioachino : RT @HuffPostItalia: Viaggio neonato, cosa mettere in valigia - SimoPagliarini : RT @HuffPostItalia: Viaggio neonato, cosa mettere in valigia - HuffPostItalia : Viaggio neonato, cosa mettere in valigia -