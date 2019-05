Red Magic 3 | il primo smartphone con ventola | è disponibile all’acquisto

Red Magic 3 arriverà in Italia dal 27 maggio preceduto dalla promozione Beat the Heat : Red Magic 3, lo smartphone da gaming presentato da Nubia il 28 aprile, sarà disponibile in numerosi mercati, incluso quello Italiano, dal 27 maggio. L'articolo Red Magic 3 arriverà in Italia dal 27 maggio preceduto dalla promozione Beat the Heat proviene da TuttoAndroid.

Nubia Red Magic 3 : Gaming Phone 8K con ventola e liquido di raffreddamento! : Negli ultimi anni Nubia si è impegnata molto nel mondo degli smartPhone da Gaming, lanciando sul mercato la serie Red Magic, estrema non solo nel design ma anche nelle soluzioni hardware adottate per godere al leggi di più...

Come un PC gaming il Red Magic 3 : interessanti prospettive : Come un PC gaming il Red Magic 3, prodotto dalla sussidiaria di Nubia. Il device si distingue per l'integrazione di un sistema di raffreddamento a liquido, assistito da una ventola, così da ottenere il meglio dal processore Snapdragon 855 con Adreno 640. Il terminale monta uno schermo AMOLED da 6.65 pollici FullHD+ HDR a 90Hz, con 6, 8, 12GB di RAM, ed uno storage a scelta tra 128 e 256GB. La fotocamera posteriore include un sensore Sony IMX586 ...

Red Magic 3 è ufficiale - uno smartphone da gaming con Snapdragon 855 e schermo a 90 Hz : Red Magic 3 è il nuovo smartphone da gaming prodotto da Nubia, con il meglio della tecnologia attuale e un nuovo sistema di raffreddamento. L'articolo Red Magic 3 è ufficiale, uno smartphone da gaming con Snapdragon 855 e schermo a 90 Hz proviene da TuttoAndroid.

Il design di Nubia Red Magic 3 svelato prima della sua presentazione : Nubia Red Magic 3 ha già fatto un'apparizione pubblica prima ancora della sua presentazione ufficiale, svelando così quello che sarà il suo design L'articolo Il design di Nubia Red Magic 3 svelato prima della sua presentazione proviene da TuttoAndroid.

Nubia Red Magic Mars “Conqueror edition” è disponibile con 10 GB-256 GB : Nubia Red Magic Mars è disponibile da oggi nella nuova versione "Conqueror edition", dotata di ben 10 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a 549 euro. L'articolo Nubia Red Magic Mars “Conqueror edition” è disponibile con 10 GB-256 GB proviene da TuttoAndroid.