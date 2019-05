Prof sospesa torna in aula, ma ricorre

AnnaAscani : Ammetto che ci avevo creduto persino io: pensavo che #Salvini avesse capito la gravità della vicenda. E invece anch… - repubblica : Palermo, prof sospesa torna a scuola: 'Felice di rientrare'. Quindici rose dai suoi studenti [news aggiornata alle… - Corriere : La prof sospesa torna a scuola. «Felice, ma la battaglia continua» -

L'insegnantecon l'accusa di non aver controllato un lavoro svolto dai suoi alunni che hanno accostato le leggi razziali al decreto sicurezza di Salvini èta al lavoro."Sono contentissima, felice di rire a scuola dai miei ragazzi"ha detto laessoressa di lettere Rosa Maria Dell'Aria I ministri Salvini e Bussetti avevano annunciato una soluzione per il caso,ma lanei giorni scorsi ha chiesto una riabilitazione pubblica per essere stata punita ingiustamente. Il suo legale ha annunciato ricorso.(Di lunedì 27 maggio 2019)