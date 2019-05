Ora siamo tornati

Berlusconi è europarlamentare : "Siamo ancOra indispensabili" : Mentre tutti parlano dell'exploit di Matteo Salvini e della sua Lega che è diventata il primo partito d'Italia con un 34% che supera addirittura le aspettative, c'è un leader italiano che al Parlamento europeo ci andrà per davvero ed è Silvio Berlusconi. A 82 anni e nonostante il suo partito sia sotto la doppia cifra con circa l'8,8%, lui a Bruxelles ci sarà e la sua non sarà una presenza insignificante, visto che andrà nel ...

Luigi Di Maio : "Siamo stati troppo puri - Ora testa bassa e lavOrare" : "Forse al principio siamo stati troppo silenziosi, troppo puri, se questa è una colpa me la prendo. Ma sappiamo di aver fatto tanto, faremo ancora tanto e siamo sicuri che i cittadini lo capiranno". E' un'intervista amara quella che rilascia Luigi Di Maio al Corriere della Sera mentre si delinea la

Elezioni Europee 2019 - le reazioni. Salvini : “Non chiedo poltrone - Ora periodo economico complicato”. M5s non parla. Zingaretti : “Siamo l’alternativa”. Fi e FdI : “Noi maggiOranza” : Matteo Salvini parla da vincitore, mentre il M5s per il momento tace e Luigi Di Maio parlerà solamente lunedì pomeriggio. È il primo effetto dell’esito delle Elezioni Europee che consegnano alla Lega più di un terzo dei consensi e la forza del primo partito in Italia. Il leader del Carroccio però per prima cosa conferma la fiducia al governo: “Non useremo questo voto per un regolamento di conti interni” e “ogni singolo ...

Elezioni europee - Luigi Di Maio si sfoga coi suoi : "Testa bassa - siamo ancOra l'ago". Chi ha tradito il M5s : "Ora testa bassa e lavorare, ma restiamo pur sempre l'ago della bilancia". Così Luigi Di Maio, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos, si è rivolto ai suoi seguendo i deludenti risultati delle Elezioni europee da Montecitorio. Per il capo politico, il M5s sconta soprattutto "la grande astensione al S

M5s - Di Maio : “Unico nostro alleato è il contratto di governo. Ora basta schiaffi - siamo stati troppo buoni” : “Il nostro unico alleato a governo è il contratto di governo, in cui ci sono temi per cui voi ci avete votato alle elezioni politiche del 4 marzo”. Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio parlando al comizio conclusivo della campagna elettorale del M5s in piazza Bocca della Verità a Roma. “Qualcuno dice: ‘vi siete alleati dopo le elezioni del 4 marzo’, io – ha aggiunto Di Maio – sarò sempre ...

M5s - Casaleggio : “Con l’esempio siamo riusciti ad arrivare al governo - ma la marcia ancOra lunga” : “Con l’esempio siamo riusciti ad arrivare al governo. Il vero cuore del M5s siete voi, noi, con le nostre proposte dal basso. Le persone che si svegliano la mattina per cambiare un mondo che non ci rappresenta. Lo facciamo noi, in prima persona, non prendendo privilegi che non ci appartengono, non cercando di pensare che siamo al di sopra delle regole”. Lo ha detto il presidente dell’associazione Rousseau, Davide ...

Non ne possiamo più! Maltempo in arrivo : weekend con tempOrali e temperature in calo : Anche il fine settimana vedrà tempo instabile a tratti perturbato questa volta per colpa di un vortice mediterraneo. Ancora Maltempo in vista. Non c'è tregua in questo maggio tormentato. Anche il fine settimana vedrà tempo instabile a tratti perturbato questa volta per colpa di un vortice mediterraneo. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. --Sabato ritroveremo qualche rovescio o temporale al Nord, in primis su Alpi, Prealpi ...

CapOralato - per combatterlo possiamo fare ‘assay’ anche noi : Questa è la storia di un vasetto di vetro che contiene un pestato di cime di rapa e broccoletti fatto in Puglia. È biologico, naturale, etico. Messa così sembra il payoff di una pubblicità, ma non è questo il punto. Dentro questo vasetto ci sono soprattutto le storie di Yusuf, Mounir, Paap, Hussein, Ibrahim, Matthew, Guebre, Abdoulaye e Mamadou. Nove lavoratori arrivati in Puglia da Ghana, Togo, Burkina Faso e Senegal, alcuni dei quali vivevano ...

Al Bano : "Con Romina anni favolosi - Ora siamo nella fase del rispetto" : Al Bano Carrisi è stato l'ospite della puntata di ieri di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 in onda dal lunedì al venerdì alle 13.40 con la conduzione di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ecco cosa ha detto il cantante a proposito del tormentato rapporto con Romina Power: “Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata anche la notte, talmente buia da arrivare al divorzio. Ora ha vinto il sostantivo ...

Bale shock - la gabbia dOrata del calcio : “siamo robot - le squadre controllano le nostre vite. Ci impongono qualsiasi cosa” : Dichiarazioni shock rilasciate da Gareth Bale nelle ultime ore: il calciatore gallese porta alla luce l’insoddisfazione per le troppe pressioni, i ritmi frenetici e il poco controllo della propria vita da calciatore Cosa vuoi fare da grande? Il calciatore. Questa frase l’abbiamo detta, o l’abbiamo sentita dire probabilmente tutti. Trasformare la passione per il pallone in un lavoro, guadagnare soldi a palate, vestire la ...

Da Trani a Roccella ionica - tra soste forzate e pioggia. Siamo abituati a ignOrare il mare aperto : di Marco Marmeggi 11-16 maggio Questa è una tappa di capi e promontori, di fari e golfi, una tratta d’incontri e di accoglienze, di mare corso in fretta in un finestra di stanca e mare lungo. Si dice finestra il momento in cui, tra varie depressioni e colpi di vento, il meteo si accomoda su altri assesti, i venti prendono forma nuova, si placano per recuperare la forza o si sfogano altrove, lontano dal punto in cui ti trovi, per ...

Rossi : “Weekend comunque positivo. Ora pensiamo al Mugello” : Il pilota Monster Energy Yamaha MotoGP Valentino Rossi ha dato il massimo nel GP di Francia andato in scena oggi a Le Mans, chiudendo un weekend altalenante in 5° posizione, la stessa da cui era partito in griglia. Sfortuna invece per Maverick Viñales, costretto al ritiro dopo un incidente di gara impossibile da evitare. In […] L'articolo Rossi: “Weekend comunque positivo. Ora pensiamo al Mugello” sembra essere il primo su ...

Modena - schianto mortale sull'A1. Su Facebook : "Siamo a 220 all'Ora" : Modena, schianto mortale sull'A1. Su Facebook: "Siamo a 220 all'ora" Luigi Visconti, 39 anni, napoletano, e Fausto Dal Moro, 36 anni, di Padova, entrambi residenti a Reggio Emilia sono morti mentre erano a bordo di una Bmw. Pochi istanti prima dell'incidente avevano postato un video sul social in cui mostravano il ...

La Marchesa d’Aragona è davvero innamOrata di Walter Nudo? La verità : “Ci siamo sentiti quando stava male” : La Marchesa d’Aragona presto diventerà nonna e parla dei sentimenti per Walter Nudo Daniela Del Secco d’Aragona, dopo il grande successo e le polemiche sul suo titolo di Marchesa, ultimamente è comparsa molto meno in tv. In questo momento, la chiacchieratissima protagonista del Grande Fratello Vip 2018 si appresta a diventare nonna e non vede […] L'articolo La Marchesa d’Aragona è davvero innamorata di Walter Nudo? La ...