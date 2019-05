Maltempo Molise | pioggia e allagamenti nel Basso Molise

Maltempo Molise : pioggia in collina e neve in montagna : Ennesima nevicata di primavera in Molise: imbiancate le aree come Capracotta, mentre si registra pioggia in collina. Il Maltempo non allenta la sua morsa nella regione dove si registra un’alternanza di temperature quasi estive e improvvisi crolli termici. Nella notte a Campobasso si sono registrati +3°C. L'articolo Maltempo Molise: pioggia in collina e neve in montagna sembra essere il primo su Meteo Web.