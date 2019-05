Il Pd torna primo partito a Roma | ma è Salvini il politico più votato

agi

(Di lunedì 27 maggio 2019) Se sisse a votare oggi per il Campidoglio centrosinistra e centrodestra si contenderebbero la partita, con le due coalizioni trainate da Pd e Lega distanziate di appena due punti, mentre il M5s - al governo della città da tre anni con Virginia Raggi - resterebbe fuori anche dal ballottaggio. Ipotesi di scuola, per ora, ma il risultato cittadino del voto per le elezioni europee vede l'attuale maggioranza in Campidoglio perdere consensi, soprattutto in quelle periferie più difficili, da Tor Bella Monaca ad Ostia, che negli ultimi anni erano state serbatoio di voti pentastellati. Un segnale che Virginia Raggi dovrà provare a cogliere, selezionando una serie di progetti che realmente la sua maggioranza è in grado di concretizzare negli ultimi due anni di mandato per non rischiare di trasformarli in un lento spegnimento dell'esperienza amministrativa pentastellata. Ecco allora che ...

