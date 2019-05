ilpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Èa 89 anni ilstatunitense, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 1969.era nato a New York e si era laureato in fisica all’università di Yale, per poi conseguire un dottorato al Massachusetts Institute

ilpost : È morto Murray Gell-Mann, il fisico che contribuì alla scoperta dei quark - Cangiu47 : RT @ilpost: È morto Murray Gell-Mann, il fisico che contribuì alla scoperta dei quark - ilposticino : È morto Murray Gell-Mann, il fisico che contribuì alla scoperta dei quark -