De Rossi dice addio alla sua Roma L' abbraccio di Totti e Bruno Conti commuove

De Rossi dice addio alla Roma - lacrime in campo e sugli spalti : si commuovono anche Totti e Bruno Conti [FOTO E VIDEO] : 1/8 ...

De Rossi dice addio alla Roma - lacrime in campo e sugli spalti : si commuovo anche Totti e Bruno Conti [FOTO E VIDEO] : 1/8 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Doppia sconfitta azzurra : Rossi/Carambula e Abbiati/Andreatta domani a caccia dei sedicesimi : Inizia con una Doppia sconfitta, tutt’altro che imprevedibile, l’avventura nel torneo 4 stelle di Jinjiang, in Cina, per le due coppie azzurre inserite nel tabellone principale. Un pizzico di delusione è una prestazione sotto tono per Rossi e Carambula che avrebbero potuto disputare la finale del girone contro i numeri uno del ranking mondiale, i norvegesi Mol/Sorum che hanno vinto l’altra semifinale. Invece la coppia azzurra si è arresa con il ...

Enrico Rossi dice che tornerà nel PD : «I risultati elettorali hanno dimostrato che io e gli altri abbiamo sbagliato», ha detto il presidente della Toscana

De Rossi Roma : Pallotta ci ripensa - ma DDR dice di no! : Roma DE Rossi – Una voce clamorosa circola da poche ore nell’ambiente Romano e Romanista. Dopo le aspre critiche dei supporters della Roma che hanno seguito l’annuncio della separazione da De Rossi, Pallotta avrebbe avanzato una proposta annuale al numero 16. Una proposta che, se confermata, avrebbe dell’incredibile: su suggerimento di De Rossi (risalente a […] L'articolo De Rossi Roma: Pallotta ci ripensa, ma DDR ...

De Rossi - contestazione a Trigoria. Pallotta pronto a ripensarci - ma lui dice no : «Se me lo chiedono - ora non firmo» : Un centinaio di tifosi della Roma si sono dati appuntamento a Trigoria per contestare la società e il presidente Pallotta dopo la decisione del club di non rinnovare il contratto a Daniele De...

Calcio - Daniele De Rossi dice addio alla Roma : giocherà all’estero : Il calciatore Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione: il giallorosso però a 36 anni, non appenderà le scarpette al chiodo, ma proseguirà all’estero la sua carriera. Il 26 maggio l’ultima partita con la maglia della squadra capitolina, mentre la sua nuova squadra sarà svelata nelle pRossime ore in conferenza stampa. Questo il saluto ufficiale della società AS Roma sui social, rilanciato dall’ANSA: “Quasi 18 anni ...

Daniele De Rossi dice addio alla Roma : La carriera di Daniele De Rossi con la maglia della Roma si chiuderà nel’ultima giornata di questo campionato all’Olimpico contro il Parma. Lo annuncia il club giallorosso con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.“De Rossi, Romano, Romanista e cresciuto nel settore giovanile della Società, ha finora collezionato 615 presenze e 63 reti nei suoi 18 anni in maglia giallorossa e occupa il secondo ...

Masterchef - Joe Bastianich dice addio. Giorgio Locatelli annuncia da Cattelan : 'L'anno pRossimo non ci sarà' : Quinto appuntamento con EPCC , il late night show da prima serata condotto da in esclusiva su Sky Uno, canale 108, digitale terrestre canale 455,. Tra gli ospiti di questa sera lo Chef stellato di ...

MotoGp Jerez - griglia di partenza : pole Quartararo - Rossi tredicesimo : Jerez - Fabio Quartararo da record nelle qualifiche per il Gp di Jerez . Il francese, rookie della MotoGp, ha ottenuto la sua prima pole della categoria e partirà davanti a tutti, grazie al miglior ...

MotoGp - Jerez : Petrucci davanti a Marquez - Rossi undicesimo : Jerez - Danilo Petrucci comanda anche la terza sessione di libere della MotoGp a Jerez. Il pilota della Ducati ha fermato il cronometro a 1'36"957, di 61 millesimi più veloce di Marc Marquez, con ...

Conte fa il giudice e condanna Siri : "Via al pRossimo Cdm" : ... come se si trattasse della condanna di un suo esponente' e ai 5s di 'non approfittarne per cantare vittoria politica, perché significherebbe calpestare la dignità di una persona'. Persona sottoposta,...

Atletica - Filippo Tortu : “Non vedo l’ora di correre i 200. Io come Valentino Rossi? Lo dice papà” : Filippo Tortu si trova in raduno a Roma dove si sta preparando per i Mondiali di staffette che andranno in scena a Yokohama nel weekend dell’11-12 maggio. Sta per incominciare la stagione all’aperto, il brianzolo si cimenterà sui 100 e 200 metri con l’obiettivo di essere grande protagonista ai Mondiali di Doha, nelle ultime settimane si è allenato a Tenerife e sembra essere tirato a lucido per vivere un’annata importante ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : in sette saltano il pRossimo match : Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: ” ” ” N. 65 Serie BKT Gare del 22 aprile 2019 – Quindicesima giornata ritorno CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BILLONG Jean Claude (Foggia): per avere ...