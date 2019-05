Che cos’è l’ISEE socio sanitario

Cos’è l’insensibilità congenita al dolore con anidrosi - malattia Che rende immuni al dolore : Una panoramica sull'insensibilità congenita al dolore con anidrosi o CIPA, una rarissima patologia genetica caratterizzata dall'assenza di percezione del dolore, del caldo, del freddo e della sudorazione. Ad oggi non esistono cure e l'unico farmaco che sembra efficace è il naloxone, utilizzato contro le overdose da oppiacei.Continua a leggere

Motori – ‘Spoticar’ : cos’è e perché il Gruppo PSA punta a questo mercato? : Si tratta di un’iniziativa che contribuisce all’obiettivo del piano Push to Pass del Gruppo PSA di raggiungere un milione di vendite e di transazioni di veicoli d’occasione all’anno entro il 2021 Il Gruppo PSA, a cui appartengono i marchi automobilistici Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall Motors, ha recentemento creato la piattaforma ‘Spoticar’, destinata alla vendita di veicoli d’occasione e finalizzata alla semplificazione ...

Marchio di fatto : cos’è e Che oneri vanno presi in carico : Marchio di fatto: cos’è e che oneri vanno presi in carico E’ vero che la legge adeguatamente tutela la proprietà immateriale o intellettuale, ovvero le creazioni dell’ingegno, attraverso concetti come la protezione dei diritti d’autore, i brevetti, i marchi registrati ecc. Chiediamoci di seguito se però, nella legge italiana, è ammessa anche la tutela di quelli che sono definiti marchi di fatto o non registrati. ...

Sesso chimico - cos’è e perché è pericoloso : Si chiama Sesso chimico, arriva dalla Gran Bretagna, e può rivelarsi estremamente pericoloso. Il chemsex preoccupa sempre di più medici e specialisti, soprattutto ora che ha raggiunto anche il nostro Paese, dove si sta diffondendo a macchia d’olio. In cosa consiste? I partner prima di avere un rapporto sessuale consumano droghe per migliorare le prestazioni.-- A lanciare l’allarme l’Asa (Associazione solidarietà Aids), una onlus che ha ...

Che cos’è questo “decreto sicurezza 2”? : Lo ha annunciato Salvini e ne sta circolando una bozza: parla di immigrazione e ordine pubblico, ma non è chiaro se e quando sarà presentato in Consiglio dei Ministri

«Amici 18» : cos’è Che non funziona nel serale di quest’anno? : Amici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il ...

Decreto ingiuntivo : Che cos’è e come evitare di pagarlo : Decreto ingiuntivo: che cos’è e come evitare di pagarlo Laddove l’obbligo di saldare un credito non sia adempiuto da parte del debitore, un opzione di tutela, per quella che è la legittima pretesa del creditore, è rappresentata dal Decreto ingiuntivo. Vediamo di seguito di che cosa si tratta e come è possibile evitare di pagarlo. Decreto ingiuntivo: cos’è e qual è la finalità? Anzitutto, appare opportuno capire cosa ...

La sorellanza - ecco cos’è e perché le donne ne hanno bisogno : Femminicidi, disuguaglianza salariale e discriminazione. Siamo nel 2018 ma la parità di genere tra uomini e donne, per molti versi, è ancora lontana. La sottovalutazione del genere femminile è ancora evidente. Nell’ambito lavorativo, l’uomo tende a ricoprire ruoli di maggiore prestigio e a vedere maggiormente riconosciuto il suo lavoro. E sempre sul versante sociale, il numero di donne vittime di violenze e di omicidi è allarmante. ...

Cos’è successo a Clary nel finale di Shadowhunters? Analisi dell’ultimo controverso episodio Che divide i fan : Attenzione: l'articolo contiene spoiler sul finale di Shadowhunters. L'addio a Shadowhunters verrà ricordato come uno degli episodi più controversi. La serie ha salutato i fan con il matrimonio di Magnus e Alec; Izzy e Simon finalmente una coppia; e un colpo di scena che ha generato diverse polemiche. Partiamo dall'inizio. Sconfitta Lilith, i nostri eroi salvano Magnus, distruggono Edom e tornano a New York in tempo per celebrare le nozze ...

Cosa vuol dire Innamorarsi? Che cos’è la camorra? Il filosofo Aldo Masullo lo spiega alla volpe Sophia. 10 corti/animati nelle metropolitane di Napoli e nelle scuole. Per dire basta a Gomorra : Geniale. Il maestro e la volpe. E il filosofo/assessore che vuole dare un segnale forte alla città. Non siamo solo Gomorra. Punto e basta. Così Nino Daniele, Assessore alla Cultura, Comune di Napoli, ha festeggiato il compleanno di Aldo Masullo, un ragazzo di 96 anni, che continua a essere un modello d’impegno civico e critico per Napoli. Masullo, uno dei più grandi filosofi contemporanei, improvvisando su domande non comunicate in ...

Cos’è Altaforte - la casa editrice di CasaPound Che pubbliCherà il nuovo libro su Salvini : La copertina del libro (foto: Altaforte edizioni) Tra poco più di una settimana al Salone del libro verrà presentato Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio. Il volume, curato dalla giornalista Chiara Giannini, è già al centro delle polemiche. A pubblicarlo sarà infatti Altaforte edizioni, una società editrice vicino al movimento di estrema destra casaPound. Il progetto editoriale è nato lo scorso settembre per volontà della casa ...

Cos’è il phubbing e perché fa male all’amore : Si chiama “phubbing” il nuovo fenomeno di snobismo tecnologico che minaccia la comunicazione e anche l’intesa sessuale all’interno della coppia. Questo nuovo termine nasce da uno studio scientifico My life has become a major distraction from my cell phone: partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners (“La mia vita è diventata una distrazione dal mio telefono cellulare: il partner phubbling e la soddisfazione della ...

Atletica leggera : Che cos’è e quali discipline comprende : L’Atletica leggera comprende una serie di discipline che possono essere raggruppate nelle seguenti tre macrocategorie: corsa, salti e lanci. La maggior parte delle discipline dell’Atletica leggera sono originarie dell’antica Grecia. Nella prima edizione dei giochi olimpici, risalente al 1896, l’Atletica leggera fu inserita tra le discipline praticate e da allora ha sempre fatto parte del programma olimpico. (altro…) The post Atletica ...

AdBlue - cos’è e a cosa serve l’additivo Che ha conquistato le auto diesel : Scopriamo caratteristiche e funzionamento dell’additivo utilizzato per ridurre le emissioni inquinanti delle auto diesel Le auto diesel ormai vengono attaccate e sono prese di mira un giorno sì e l’altro pure da Governi e amministrazioni locali che le hanno scelte – in mala fede – come principale causa dell’inquinamento delle nostre città. Al contrario, i moderni diesel sono tra i motori termici che inquinano meno in assoluto, certamente ...