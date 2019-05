Asus ha presentato un laptop con doppio display e tastiera

wired

(Di lunedì 27 maggio 2019) Che sarebbe diventato un trend si era già capito all’edizione 2018 del Computex, la fiera asiatica più importante nel settore IT. Lo scorso annoaveva infatti mostrato il suo concept Project Precog, unconschermo dalle evolute funzionalità multitasking. Ora questa idea è stata integrata in un vero prodotto in grado di segnare, probabilmente, in punto di svolta nel settore. Il nuovoZenBook Pro Duo (UX581) integra per la prima volta unprincipale da 15,6 pollici e uno schermo secondario da 14 pollici, il tutto in un unico chassis confisica integrata. Notebook conschermo nella versione “all-screen” (affiancato), sono comparsi già nel 2011 (Acer Iconia 6120 e più recentemente il Lenovo Book 2 C930), mentre qualche giorno fa Hp ha svelato qualcosa che assomiglia molto al nuovo ZenBook, ovvero il gameOmen X 2S, ma ...

