Apre un McDonald’s per le api | è il ristorante più piccolo al mondo

(Di lunedì 27 maggio 2019) Nonostante le battaglie contro il cibo spazzatura abbiano ormai gettato un'ombra sui fast food, McDonald's continua ad essere molto popolare, tanto che in Svezia ha appena aperto un nuovo. Non si tratta però di uno dei soliti punti vendita della catena bensì del primo McDonald's per api. Proprio così: è il Mc Hive ed è ilpiùal. Il look è quello del tipico locale di il McDonald's, con tanto di insegne e posti a sedere, ma all'interno è organizzato come un vero alveare ed è perfettamente funzionante.

