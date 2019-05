ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Soldi che cima non vengono spesi. Liste d’attesa infinite eche dormono in strada a fronte di alloggi vuoti ed edifici storici lasciati a marcire. E un sistema di assegnazionecomplicato che in pochi riescono a comprendere fino in fondo. Per la prima volta dopo molto tempo, il dibattito pre elettorale si è concentrato sul tema dell’abitare. Ma occorre mettere dei punti fermi, specie in una situazione complessa come quellana. Nella Capitalequasi 20.000 leche hanno bisogno di un tetto. Cile 12.500in lista d’attesa per una casa popolare; le circa 1.100 ospitate nei residence pagati a caro prezzo dal Comune di; un altro migliaio diche dorme nelle roulotte messe a disposizione da Sant’Egidio in tutta(la gran parteitaliani); altre circa 1.000che vivono nei campi rom anche da 20-25 ...

rogar50 : RT @fattoquotidiano: LA BEFFA DELLE CASE POPOLARI Soldi che ci sono ma non vengono spesi. Liste d’attesa infinite e persone che dormono in… - Cascavel47 : Roma, la beffa delle case popolari: troppo grandi per famiglie di 1-2 persone. Che sono la maggior parte di quelle… - Marinamas : RT @fattoquotidiano: LA BEFFA DELLE CASE POPOLARI Soldi che ci sono ma non vengono spesi. Liste d’attesa infinite e persone che dormono in… -