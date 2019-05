Perdono ma danno ancora le carte

huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) Mentre scriviamo, il quadro della nuova Europa dopo il voto 2019 èmolto parziale. Ma da quello che si vede, gli elettori (con una partecipazione al voto in crescita in tutti gli Stati membri) avrebbero colpito al cuore i partiti tradizionali dell’Ue: soprattutto i socialisti (tranne Spagna, Portogallo, Danimarca, Olanda) ma anche i Popolari. Anche se saranno sempre loro a dare leper formare la nuova maggioranza. Secondo la prima proiezione degli exit poll sui seggi al Parlamento europeo, entrambi i gruppi perderebbero una 40ina di seggi e da soli non avrebbero la maggioranza. Quello del 2019 è un voto che – sempre secondo i primi dati parziali – graffia il centro nevralgico del potere in Europa: l’asse franco tedesco e i suoi partiti. Da una parte Emmanuel Macron e la sua Republique en marche, al secondo posto dopo il Rassemblement ...

