Lazio | Immobile | “Inzaghi? Se andrà via sarà una perdita importante Nessun problema con

Torino-Lazio - le formazioni ufficiali : Belotti contro Immobile : Torino-Lazio, le formazioni ufficiali – Continua il programma per la 38^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 in campo Torino e Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria della Coppa Italia, trofeo che ha salvato la stagione che nel complesso non può essere considerata entusiasmante, nel dettaglio qualche passo falso di troppo. Molto bene invece la stagione per gli uomini di Walter Mazzarri. Le formazioni ...

Lazio-Bologna 0-0 Diretta Correa-Immobile avanti - Guerrieri in porta : Si chiude col posticipo del lunedì sera tra Lazio e Bologna il programma della 37esima giornata di campionato, la penultima di Serie A. I biancocelesti, 58 punti all'attivo dopo 36...

Lazio-Bologna - le formazioni ufficiali : c’è Immobile - sorpresa Destro : Si gioca un’importante sfida di Serie A, che chiude la 37^ giornata. In campo Lazio-Bologna. Biancocelesti già sicuri del posto ai gironi di Europa League grazie alla conquista della Coppa Italia. Felsinei ai quali manca un punto per festeggiare la matematica salvezza. Le formazioni ufficiali delle due squadre. Lazio-Bologna formazioni ufficiali Lazio (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, ...

Atalanta-Lazio 0-0 La Diretta Dentro Caicedo - fuori Immobile : Nella consueta cornice dello stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Un accoppiamento difficilmente pronosticabile ad inizio stagione, ma che biancocelesti...

Probabili Formazioni Lazio-Atalanta : ballottaggio Immobile-Caicedo : Probabili Formazioni Lazio-Atalanta – Tutto pronto per la sfida di domani sera tra biancocelesti e nerazzurri valevole per la finale di Coppa Italia. Scelte, a parte qualche dubbio dell’ultim’ora, ormai fatte per i due tecnici Inzaghi e Gasperini. Il primo preserverà Milinkovic Savic, facendolo partire dalla panchina nonostante fosse recuperato. ballottaggio Radu-Luiz Felipe in difesa e Immobile-Caicedo in attacco. Il ...

Cagliari-Lazio - le formazioni ufficiali : non c’è Immobile : Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, dopo la partita tra Atalanta e Genoa in campo Cagliari e Lazio. La squadra di Maran ha messo in cassaforte la salvezza ma ha intenzione di chiudere al meglio la stagione. La squadra di Simone Inzaghi deve provare a rientrare in corsa per l’Europa League, i biancocelesti sono reduci da un periodo di forma non ...

Cagliari-Lazio : Inzaghi lascerà fuori Immobile colpito da un affaticamento muscolare : Alle 18 sarà Cagliari-Lazio, sfida molto importante per entrambe. Mister Inzaghi sta ragionando sulla formazione da schierare perché deve dosare

Lazio - ESCLUSIVO Zauri : "Campionato più che positivo - serve un vice Immobile e un grande difensore centrale" : Per analizzare il mondo biancoceleste abbiamo contattato il doppio ex della partita Luciano Zauri , ed ex capitano laziale,, attuale tecnico della 'Primavera' del Pescara che in ESCLUSIVA ci ha dato ...

Lazio-Atalanta - le formazioni ufficiali : Immobile contro Zapata : Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 si gioca un turno fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League, in campo Lazio e Atalanta. Momento strepitoso per la squadra di Gasperini che ha intenzione di lottare fino alla fine per il quarto posto, periodo altalenante invece per gli uomini di Inzaghi. Ecco le formazioni ...

LIVE Samp-Lazio 1-2 Immobile spacca la traversa su punizione - poi Defrel si mangia il pareggio! - FOTO - : LA CRONACA DEL MATCH 82 - Terzo ed ultimo cambio anche per la Sampdoria: fuori Sala, dentro Giampaolo 76 - Ultimo cambio per Inzaghi: fuori Cataldi, dentro Badelj 76 - Defrel! La Samp, in contropiede,...

Sampdoria-Lazio 0-0 Diretta Caicedo al posto di Immobile : Sampdoria e Lazio si affrontano oggi a Marassi in quella che potrebbe essere definita la partita delle deluse in questa ultima parte di stagione; sia i doriani che i laziali, reduci da sconfitte...

Formazioni ufficiali Sampdoria-Lazio : fuori Immobile : Formazioni ufficiali Sampdoria-Lazio – Si gioca un’importantissima sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A tra Sampdoria e Lazio. Blucerchiati per sperare ancora nell’Europa, biancocelesti per provare a rientrare in corsa per il quarto posto. Le scelte ufficiali dei due tecnici. Formazioni ufficiali Sampdoria-Lazio SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, ...

Lazio - Inzaghi : "Saranno sei finali. Immobile? Condizioni da valutare" : Simone Inzaghi tiene alta la concentrazione della Lazio verso il campionato. Per evitare che la finale di Coppa Italia conquistata mercoledì col successo contro il Milan possa trasformarsi una ...