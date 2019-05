Il regista Wajahat Abbas Kazmi | «Allah ama anche i gay»

vanityfair

(Di domenica 26 maggio 2019) Trentatré anni, capelli nerissimi e occhi che ricordano i muri di Lahore. Nel suo documentarioLoves Equality,, attivista eitalo-pachistano, racconta che essere gay, lesbiche e tansgender nel nome dell’Islam non solo è possibile ma è pure giusto. A patto di accettare che se «Dio non sbaglia, allora nessuno può essere stato creato sbagliato». Da questa idea nasce il lungometraggio girato in Pakistan e presentato al Lovers Film Festival di Torino, tra le più importanti rassegne cinematografiche d’Europa a tema LGBTQIA. Il documentario, patrocinato da Amnesty International, prende il nome dalla campagna internazionale lanciata nel 2016 dallo stesso, durante il Gay pride di Milano. In quell’occasione, sull’attivista erano piovute decine di minacce di morte per aver esibito un cartello con il disegno di una moschea nera su uno sfondo arcobaleno. Dopo ...