Festa di Maria Ausiliatrice unisce i quartieri a Modica

Nel clou a Comiso la Festa di Maria Santissima Addolorata : Entrano nel clou a Comiso i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata. Ricco il programma di appuntamenti venerdì,sabato e domenica

Comiso - nel vivo la Festa di Maria Santissima Addolorata : Entrano nel vivo a Comiso le celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata. I festeggiamenti sono iniziati con il Canto della Sittina

A Chiaramonte Gulfi continua la Festa di Maria SS. di Gulfi : A Chiaramonte Gulfi proseguoni le celebrazioni in onore di Maria SS. di Gulfi. Domenica ci sarà anche l'arcivescovo emerito di Palermo, card. Romeo

Maria Santissima di Gulfi : programma della Festa : Maria Santissima di Chiaramonte GGulfi, ieri la svelata domani il tradizionale rito della salita. Ecco il programma completo.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi insieme ad una Festa a Milano : Tutto questo avveniva davanti agli occhi di svariati ospiti del mondo dello spettacolo, e non solo, come Geppi Cucciari, Victoria Cabello, Renato Pozzetto, Paola Barale con Luca Tommassini, lo chef ...

Polizia di Stato dell'Aquila in lutto per Annamaria Chiacchia - rinviata Festa per anniversario : L'Aquila - Il corpo di Polizia dell'Aquila doveva festeggiare oggi il 167esimo anniversario della fondazione del corpo, ma è Stato colpito dal terribile lutto, la morte di una sua agente della stradale l'assistente capo Annamaria Chiacchia. La donna è stata trovata morta poco distante dalla sua abitazione nel quartiere Acquasanta dal fratello, che insieme ai suoi famigliari era alla sua ricerca dopo che di lei si erano ...

