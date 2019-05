Terrore ad Alcamo | auto sulla processione genera il panico

direttasicilia

(Di sabato 25 maggio 2019) Poteva essere una tragedia ma fortunatamente non ci sono vittime. Ad, nel Trapanese, un’mobile si è scagliata contro la folla nel corso di unareligiosa. Hanno trascorso momenti dii fedeli di Santa Maria Ausiliatrice. Come riporta il giornale locale diAlcamah.it, erano circa le 23.30 quando in Corso dei Mille una Nissan Micra blu scuro con a bordo un uomo ha proseguito la propria folle corsa nonostante le intimazioni di alt da parte della Polizia Municipale. Fortunatamente nessuno è entrato in collisione con il veicolo, che è così arrivato alla fine del corteo riuscendo a scappare. Un bambino è stato portato in ospedale per degli accertamenti. Un uomo è stato soccorso perché in forte stato di agitazione. Sul caso indagano i carabinieri. Foto Alcamah.it L'articoloadilproviene ...